يلا تابع الان البطولة الخليجية نسختها 24 ◼️ مباشر أحدث تردد قناة بي إن سبورت bein sport HD 2019 و...

شاهد على عرب نيوز تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport HD مباشر الناقلة مباريات ، تردد قناة ان بى سبورت ماكس على النايل سات لكل عشاق كرة القدم وخاصة المباريات العالمية الذين يبدأون الآن بضبط أجهزة الاستقبال على ترددات القنوات التي تستقبل نقل مباريات دوري أبطال أوروبا 2019، على قنوات بى ان وعلى رأس هذه القنوات مجموعة قنوات بي إن سبورت تردد قناة beIN Sports حيث أن تلك القنوات تنقسم ما بين قنوات مشفرة وقنوات مفتوحة، أما عن القناة المشفرة فهي تحمل اسم beIN SPORTS Max والتي تُبث من جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة.
جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة
كأس الخليج العربي 2019-2020
|
مباريات كأس الخليج العربي 2019-2020
|
العراق Vs اليمن
الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة.
|
قطر Vs الامارات
الساعة 16:30 بتوقيت بتوقيت مصر
|
السعودية Vs عمان
الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة
|
الكويت Vs البحرين
الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة
الترددات الجديدة لقنوات بي ان سبورت 2019
علي مدار القمر الصناعي نايل سات و التي ستنتقل عليها ابتداء من 2019
تنويه قنوات beIN SPORTS على قمر نايل سات تم نقلها من قمر المذكور إلى قمر يوتيلسات 8 درجة غرب في نفس المحور ويرجى من المشاهدين الكرام تغير ترددات قنوات beIN SPORTS حتى لاتنقطع عندكم بث قنواتنا غير ترددات قنواتنا اليوم ترددات الحالية سوف تتوقف يوم الإثنين 31-12-2018 عند ساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة قم بإدخال ترددات التالية
- Eutelsat 8.0W
- 11013 H 27500
- beIN SPORTS HD1
- beIN SPORTS HD2
- beIN SPORTS HD3
- beIN SPORTS HD4
- beIN SPORTS MAX HD2
- beIN SPORTS MAX HD3
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- Eutelsat 8.0W
- 11054 H 27500
- beIN SPORTS HD
- beIN SPORTS HD5
- beIN SPORTS HD6
- beIN SPORTS HD7
- beIN SPORTS HD8
beIN SPORTS HD9
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- Eutelsat 8.0W
- 12604 H 27500
- beIN SPORTS HD الإخبارية
- beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
- beIN SPORTS MAX HD1
- beIN SPORTS MAX HD4
|التردد
|القنوات الموجود على التردد الجديد
|12604 افقي 27500
|beIN SPORTS NEWS HD
beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
beIN SPORTS MAX HD1
beIN SPORTS MAX HD4
|11054 افقي 27500
|beIN SPORTS HD
beIN SPORTS HD5
beIN SPORTS HD6
beIN SPORTS HD7
beIN SPORTS HD8
beIN SPORTS HD9
|11013 افقي 27500
|beIN SPORTS HD1
beIN SPORTS HD2
beIN SPORTS HD3
beIN SPORTS HD4
beIN SPORTS MAX HD2
beIN SPORTS MAX HD3
قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS 2019
وتُعتبر قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS من أهم القنوات التي تقوم بإذاعة أهم البطولات العالمية والعربية، وأخذت القنوات تتسابق مع منافسيها من القنوات التي تعمل على إذاعة المباريات إلى أن استطاعت أن تثبت نفسها وبجدارة.
والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS كانت قديمًا تحمل اسم قناة الجزيرة الرياضية، ولكن الآن تحمل هذا الاسم.
وتقوم القناة بإذاعة بطولات الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، كما أنها ستقوم بإذاعة مباريات كأس العالم المقرر إقامته خلال أيام قليلة في روسيا.
تعرف على تردد قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS المفتوحة والمشفرة
تتميز قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS بتعدد باقاتها، مما يجعلها تُناسب الجميع من حيث التكلفة، فهناك باقات تبدأ أسعارها من 67 جنيه شهريًا، وعقب الاشتراك تستطيع الاستمتاع بمتابعة أهم المباريات العالمية مباشرة، ومتابعة الأستوديو التحليلي والبرامج التي تقوم بعرضها.
أما الدوري الأوروبي والإنجليزي؛ في لمحبيه يستطيعون الاشتراك في باقة توب سبورت فقط مقابل 167 جنيه مصري شهريًا.
أما الباقات الكومبليت فتتميز بأنها تضم جميع الميزات سواءً عرض المباريات الرياضية أو عرض بعض الفقرات الترفيهية كمتابعة أهم وأفضل الأفلام، وتكلفة هذه الباقة 200 جنيه مصري شهريًا.
تستطيعون ضبط جهاز الإرسال لمتابعة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات على الترددات الآتية:
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|beIN SPORTS HD
|12476
|نايل سات
|beIN SPORTS HD
|11566
|سهيل سات
|beIN MAX HD1
|122245
|نايل سات
|beIN MAX HD2 مشفرة
beIN MAX HD3 مشفرة
|12264
|نايل سات
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة
|القمر
|التردد والاستقطاب
|معدل الترميز
|النايل سات
|12245 عمودي
|27500
|سهيل سات 1
|11566 أفقي
|27500
|نايل سات الارسال dvb-s2
التعديل 8psk
|12730 تلقائي
|27500
معلومه ✍ ????
تقطيع تردد قناة beIN SPORTS – اللي هو 12476 افقي عند البعض من الناس دا شيء طبيعي بسبب قرب بعض اطباق الدش من شبكات المحمول وضعف التردد في بعض الاماكن .. يعني التردد قوى في مناطق وضعيف في مناطق اخرى ودا شيء طبيعي خالص
ويمكن متابعة البث المباشر لمباريات اليوم من هنا رابط يلا شوت الجديد.
جدول البث – جدول مباريات اليوم – beIN SPORTS
اليكم رابط جدول البث المباشر لقنوات بى ان سبورت – جدول مباريات اليوم – beIN SPORTS كما يمكن مشاهدة البث المباشر لمبارات اليوم عبر رابط مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
مباراة اليوم على قنوات بى ان سبورت بث مباشر
مباريات دوري ابطال اوروبا
تنقل قنوات بى ان سبورت قرعة دوري ابطال اوروبا واليك رابط البث المباشر دورى ابطال اوروبا
شاهد مباريات اليوم بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD
يزداد البحث الآن حول تردد قناة بين سبورت المفتوحة بث مباشر لمشاهدة بث دوري كأس أمم آسيا 2019.
جديد اخبار بى ان سبورت beIN SPORTS
أعلنت قنوات بى ان سبورت عن تطبيق جديد وهو تطبيق CONNECT على الاندرويد والايفون.
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