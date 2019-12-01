بث المسلسل التاريخي #المؤسس عثمان عبر تردد قناة اليرموك الفضائية مباشر على نايل سات Yarmouk channel

تردد قناة اليرموك ، Yarmouk channe بث المسلسل التاريخي #المؤسس_عثمان على قناة اليرموك هى قناة أردنية مجانية تبث فقراتها المختلفه عبر قمر النايل سات الصناعي استطاعت إثبات نفسها واستحوذ نسبة مشاهدة كبيرة لفقراتها المختلفة، كما استطاعت أن تصل لمختلف الفئات العمرية، وهى قناة تحت تخصص عام، تهتم بأخر مستجدات الأخبار اليومية في الأردن والوطن العربي، كما تضم مجموعة من البرامج والإعلاميين تجعلها تتنافس مع القنوات الآخري وكسب ثقة المشاهدين لها.

بث المسلسل التاريخي #المؤسس_عثمان على قناة اليرموك

مواعيد بث المسلسل التاريخي #المؤسس_عثمان

يأتيكم في الأوقات التالية

– عرض أول : الخميس عند الساعة 20:00 *بتوقيت الأردن والقاهرة

– اعـادة : الجمــعة عند الساعة 13:00 *بتوقيت الأردن والقاهرة

نبذة عن قناة اليرموك الأردنية

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أنشأت قناة اليرموك الأردنية الفضائية بعام 2012، ومنذ إطلالتها الأولي وهى تبث فقراتها المختلفة عبر النايل سات، واستطاعت اثبات نفسها بوقت قصير واستحواذ نسبة كبيرة من المشاهده داخل الأردن أولا ثم بمختلف الدول العربية، نظرا لتعاقداتها مع مختلف البرامج والإعلاميين والمسلسلات

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فقرات قناة اليرموك المختلفة

بداية من عام 2019 تميزت القناة بتقديم مجموعة جديدة وقوية من البرامج والمسلسلات التى استطاعت كسب نسب مشاهدة كبيرة وضمن هذه الفقرات:

المسلسل التاريخي #المؤسس_عثمان : فهى واحده من ضمن قنوات قليلة تعرض مسلسل ذو شعبية كبيرة كمسلسل “المسلسل التاريخي #المؤسس_عثمان” الذى يحظي بعدد كبير من المتابعين بمختلف الأعمار بجميع الدول العربية.

برنامج أحاديث الفتن: يناقش خلال هذا البرنامج الفتن المنتشرة ويحاول توضيح وإيصال ما قد نهى الله عنه، وهو من تقديم الدكتور محمد طعمة القضاة

برنامج بيتكم عامر : من البرامج الصباحية الراقية، يهتم بشؤون والقضايا المختلفة للأسرة العربيه والمرأة بشكل خاص، ويناقش أمور عدة.

: من البرامج الصباحية الراقية، يهتم بشؤون والقضايا المختلفة للأسرة العربيه والمرأة بشكل خاص، ويناقش أمور عدة. برنامج دين ودينا: من تقديم الإعلامي الكبير أحمد نوفل، يناقش من خلاله عدة قضايا دينية وينشر من خلاله التوعية بأمور الدين الإسلامي.

من تقديم الإعلامي الكبير أحمد نوفل، يناقش من خلاله عدة قضايا دينية وينشر من خلاله التوعية بأمور الدين الإسلامي. برنامج الأوائل: من تقديم الأستاذ حسام عواد، ينشاد البرنامج طلبة وطالبات الثانوية العامة مع تقديم بعض النصائح عن كيفية تنظيم الوقت والتركيز علي المواد المقررة.

الآن تردد قناة اليرموك الأردنية 2019