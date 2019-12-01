اضبط ترددات جميع القنوات السورية 2019 الجديدة على النايل سات بالتفصيل تحديث ديسمبر

ترددات جميع القنوات السورية 2019 الآن نقدم لكم متابعينا في السطور التالية ترددات جميع القنوات السورية سواء الحكومية أو الخاصة التي تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وقد تزايد البحث في الفترة الأخيرة من كل متابعي القنوات السورية في مختلف أنحاء الوطن العربي، واستطاعت مجموعة قنوات سوريا تكوين قاعدة جماهيرية عريقة في مختلف الأنحاء بسبب انتشارها في جميع بلدان الوطن العربي مما ساعد على زيادة عدد المشاهدين، وهي مجموعة قنوات تابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون السورية تم إطلاقها منذ أكثر من 50 عامًا ويستمر بثها حتى يومنا هذا.

أحدث ترددات القنوات السورية علي النايل سات 2019

ترددات جميع القنوات السورية 2019

تبث القنوات السورية عبر الأقمار الصناعية المختلفة كما يمكن مشاهدة القنوات من خلال الصفحات الرسمية لكل قناة وسوف نوضح لكم بالتفصيل تردد كل قناة منفصلًا بالإضافة إلى الموقع الرسمي لكل قناة من ضمن مجموعة القنوات السورية، ويشغل الدكتور صباح قباني منصف الرئيس في الوقت الحالي وهو شقيق الشاعر نزار قباني ولمشاهدة القنوات من خلال شاشات التليفزيون يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات كما يمكنكم الدخول على الصفحات الرسمية للقنوات من خلال اللينكات الموضحة في الجدول التالي:

الموقع الرسمي التردد الإستقطاب الترميز القمر القناة القناة الرسمية على الفيسبوك 10986 عامودي 27500 النايل سات سوريا الرياضية الموقع الرسمي على الإنترنت 10983 عامودي 12110 القمر الروسي سورية سبورت بث مباشر للقناة من هنا 12092 أفقي 30000 الياهسات سوريا الرياضية hd الموقع الرسمي على الإنترنت 11595 عامودي 27500 النايل سات قناة حلب اليوم الموقع الرسمي على الإنترنت 10983 عمودي 27500 النايل سات قناة هوا السوريا الموقع الرسمي على الإنترنت 12782 أفقي 27500 النايل سات القناة الاولى السورية الموقع الرسمي على الإنترنت 11177 عمودي / 5/6 27500 النايل سات قناة سما السورية الموقع الرسمي على الإنترنت 10726 افقي 27500 النايل سات قناة لنا 12360 عمودي

مجموعة القنوات السورية

بدأت القنوات السورية في الظهور على شاشات التليفزيون لأول مرة منذ عام 1960 حيث تم إطلاق أول إذاعة راديو وقناة أرضية في شهر يوليو من نفس العام، وكان هذا أول بث أرضي وقتها داخل الأراضي السورية، ويذكر أنه نفس توقيت بدأ بث التليفزيون الأرضي المصري بالتزامن مع إطلاق البث في سوريا وهذا ما يجعلهم شقيقان في البث، وكانت أول محطات بث في سوريا موجودة في دمشق أعلق قمة قاسيون من خلال محطات بث تم زرعها هناك لتبث على التليفزيونات بالأبيض والأسود وقد استمر البث لمدة ساعة ونصف فقط في اليوم الأول لها ثم تم إنشاء أول استوديو ليعمل على زيادة ساعات البث وتقويته.