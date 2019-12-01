استقبل ترددات النايل سات الجديدة لشهر ديسمبر 2019 | تردد قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات

استقبل ترددات النايل سات، حيث يعتبر قمر النايل سات من أهم الأقمار الصناعية الموجودة حول العالم حيث يقوم بتقديم مواد إعلامية ترضي لجميع المشاهدين، ويوجد قنوات دينية متخصصة، وأيضا قنوات رياضية، ويوجد تعليمية تقوم بتقديم كل الأخبار الحصرية بالإضافة إلى وجود قنوات جديدة تقوم بتغيير الترددات بشكل دائم على قمر النايل سات بسبب اهتمام عدد كبير من المشاهدين، وبعد المتابعين ينزعجون كثيرا بسبب تغير الترددات بشكل دائم، ولكن لا يعرفون سبب حدوث هذا التغير في الترددات لمتابعة القنوات الموجودة على النايل سات حتى يتمكنوا من مشاهدة أفضل دون تقطع للبث.

ترددات النايل سات الجديدة لشهر ديسمبر 2019

يمكن لجميع متابعين قمر النايل سات في الوطن العربي، وحول العالم الحصول على ترددات الجديدة للقنوات، وجميعها تعمل بشكل سريع، ويوجد أيضا بعض القنوات الجديدة التي تم إضافتها على قمر النايل سات ويمكنك الحصول على تردد أي قناة تريدها من هنا، والآن سوف نتعرف على ترددات النايل سات الجديدة وهي:

القناة تردد بندر عدن الفضائية 12682/V/30000 قناة الرعب SCARE 10873 /27500/V كايرو وان أكشن | C1 ACTION 12562/27500/V دى موڤيز رعب | D MOVIES 12604/H/27500 شاروخان فيلم | AL SA3A FILM 10873/27500/V سبايدر أكشن | Al Walid TV 12604/H/27500 نجوم هوليود رعب | Hollywood Horror 12562/V/27500 نجوم هوليود موڤيز | NJOOM HOLLYWOOD 12562/V/27500 دبى وان | DUBAI ONE التردد الأول: 11785/V/27500 التردد الثاني: 12418/H/27500 الكويتية الثانية | KTV CH2 التردد الأول: 11678/V/27500 التردد الثاني FULL HD: 11054/V/27500 زى أفلام | ZEE AFLAM 11938/V/27500 بى فور يو أفلام | B4U Aflam 11938/V/27500 قناة المولد 10873/V/27500

ترددات قنوات القمر نايل سات وطريقة التقاط نايل سات

سوف نتعرف على أسهل الطرق التي تساعد على ضبط طبق الاستقبال، والحصول على أفضل مشاهدة، وأيضا حتى نحصل على كل ترددات القمر كاملة يجب إتباع الآتي: