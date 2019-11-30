“جديد” تردد قناة بي إن سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات/ لأمتع الأوقات في مشاهدة...

“بي إن سبورت 2” القناة المشفرة من القنوات الرياضية المهمة وهي ضمن مجموعة من القنوات الرياضية القطرية المشفرة،التي تحمل نفس الإسم، ويبحث عن تردد قناة بي إن سبورت 2 العديد من محبي وعشاق الكرة المستديرة كرة القدم، هذه الرياضة التي لها محبين على مستوي العالم، وتنقل بثها عبر النايل سات بإشتراك حيث أنها قناة مشفرة تتيح للمشتركين عليها فقط متابعة البطولات المنقولة عليها حصري، وتتميز بصورة عالية الجودة وتضم مجموعة من مقدمي البرامج والمحللين الرياضيين على مستوي عالي من الكفاءة.

إشارة بث قناة بي إن سبورت “2”، نعرض عليكم التردد الجديد لقناة بي إن سبورت 2، القناة الرياضية ذات الشهرة العالمية لاستحواذها على العديد من البطولات المتميزة، ذات الجمهور المنتشر بمختلف بلدان العالم، حيث العشق الأول للساحرة المستديرة “كرة القدم” والتي تأخذ النصيب الأكبر بين مختلف الرياضات.

البطولات المعروضة على شاشة قناة “بي إن سبورت 2”

من أولي الدوري الإنجليزي الممتاز وينضم كلاً من الدوري الإسباني والبرتغالي والفرنسي وغيرها من الدوريات لقائمة البطولات التي تعرضها القناة، ولها جمهور كبير من محبي مشاهدة هذه المباريات على شاشتها، لتميزها بنقاء الصورة والصوت وعدم تقطيع البث للمباريات.

مباراة اليوم “الدوري الإنجليزي”

نيوكاسل/ مانشستر سيتي الساعة 2,30 ظهراً الأسبوع الرابع عشر توتنهام هوتسبر/ بورنموث الساعة 5 مساءً الأسبوع الرابع عشر ساوثهامبتون/ واتفورد الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الرابع عشر

ونقلت قناة بي إن سبورت 2 مراسم قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية الإفريقية، يوم الأربعاء 20/3/2019، في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة، بمقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، وبدأت المراسم بقرعة الكونفيدرالية ثم دوري أبطال إفريقيا، وبحضور ممثلين عن الفرق المؤهلة، وقد أعلنت نتيجة الكونفيدرالية الإفريقية، وقد جاء الزمالك ضد حسنية أغادير، الصفاقسي التونسي ضد نكانا الزامبي، نهضة بركان المغربي ضد جورماهيا الكيني، الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي.

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تم إعلان قرعة الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا ايضاً وأسفرت النتيجة عن مواجهات ساخنة بين كلا من، الترجي التونسي ضد حوريا كوناكري الغيني، الوداد المغربي ضد سيمبا التنزاني، مازيمبي الكنغولي ضد شباب قسنطينة الجزائري، الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي، ونتابع معكم كل جديد تنقله قناة بي أن سبورت2 من متابعات لأهم الفاعليات والمباريات.

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

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ونهتم دائماً بمتابعينا في كل مكان، ونضع بين أيديهم أهم وأشهر الترددات للقنوات الرياضية، للتميز في متابعة المباريات الهامة على الساحة لحظة بلحظة، دون العناء في البحث و إهدار الوقت للوصول للتردد الصحيح، حيث نقدم لكم التردد الصحيح الذي يتم ضبط القناة عليه بكل سهولة ويسر.