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اضبط الآن| تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس الخليج العربي 24 على النايل سات والعرب سات

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بطولة كأس الخليج العربي 24، هي بطولة كرة قدم عربية تقام كل عامين بين فرق دول الخليج العربي، بدأت منذ عام 1970 بالبحرين، بدأت البطولة بمشاركة أربع فرق ثم توالت السنين ليصبح عدد الفرق المشاركة 7 فرق، وبعد الحرب الخليجية استُبعد منتخب العراق من المشاركة، قبل أن يعود للبطولة في النسخة السابعة عام 2004، وبعد ضم منتخب اليمن أصبح عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي حتى الآن ثماني فرق.

يبحث عشاق كرة القدم العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، عن تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 24 بمشاركة ثماني فرق عربية خليجية، حيث يتم بث البطولة الهامة على عدد من القنوات المفتوحة بصورة مجانية، ليتمكن عشاق كرة القدم من متابعة مبارياتهم الهامة بدون تشفير.

المنتخبات الثماني المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 24 هي:-

  • قطر
  • الكويت
  • الإمارات
  • البحرين
  • عمان
  • العراق
  • اليمن

وكان قد تم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى A تضم منتخبات كلا من (العراق – قطر – الإمارات – اليمن)، بينما تضم المجموعة الثانية B كلا من منتخبات (السعودية – الكويت – البحرين – عُمان).

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 24

تذاع البطولة بصورة مجانية على أربع قنوات مفتوحة، هي قنوات البي ان سبورت، وقنوات الكأس ، وقناة كويت سبورت، وقناة عُمان الرياضية HD، وننشر تردداتها كالتالي على قمري النايل سات والعرب سات، مع التأكد من ادخال الترددات التالية بصورة صحيحة عقب ضبط الطبق اللاقط على القمر المطلوب لضمان التقاط القنوات بصورة فعالة ومشاهدة المباريات بجودة عالية.

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تردد قنوات الكأس الرياضية 2019 عرب سات ونايل سات

القمر التردد معامل تصيح الخطأ معدل الترميز
نايل سات 12245 V 3/4 27500
عرب سات 11919 H 5/6 27500

تردد قناة BeIN Sport HD المفتوحة

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز
عرب سات 11566 H 3/4 27500
نايل سات 12765 V 2/3 27500

تردد قناة عُمان الرياضية 2019 عرب سات ونايل سات

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز
عرب سات 12456 H 3/4 27500
نايل سات 12111 H 5/6 27500

تردد قناة الكويت الرياضية 2019 عرب سات ونايل سات

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز
عرب سات 12523 H 3/4 27500
نايل سات 11678 V 5/6 27500
نايل سات 11052 V 2/3 27500

 

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