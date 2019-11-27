شاهد بالمجان- تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة 2019 في الجولة الخامسة من دوري أبطال...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة والتي ستقام يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي يفضل متابعتها عدد كبير من المتابعين في الشرق الأوسط بوجه عام.

دوري أبطال أوروبا الجولة الخامسة

مباراة بوروسيا دورتموند – ألمانيا x برشلونة دوري ابطال اوروبا تقام المباراة يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2919 المباراة تقام الساعة 22:00 م عبر قناة beIN SPORTS HD 1

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة

مباراة برشلونة vs بوروسيا دورتموند من خلال مباراة اليوم سيحاول كل من الفريقين سواء برشلونة و بوروسيا دورتموند – ألمانيا الفوز فيها لشعور بالراحة قبل مباراة العودة، مباراة برشلونة و بوروسيا دورتموند كما أن الفريقين وقعا في المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

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والجدير بالذكر برشلونة افتتح موسمه في دوري الأبطال، بالتعادل مع بوروسيا دورتموند بدون اهداف وسيحاول خلال مشواره في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا التي تقام الثلاثاء 5 نوفمبر 2019.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة القادمة

ويمكن أن تابع مباراة برشلونة و بوروسيا دورتموند من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي ، ولكن هذه القناة ليست مفتوحة للجماهير، ولا بد أن تقوم بالاشتراك فيها حتى تستطيع المتابعة، ولكن هناك مجموعة من القنوات التي سوف تعمل على نقل المباراة ومن أهمها:

اسم القمر اسم القناة التردد نايل سات Oromia 12380 NSS12 ETV 3 12379 – H نايل سات GALI KURDISTAN 10899 – H

وبهذا نكون قد قدمنا لكم القنوات المفتوحة التي يمكنكم من خلالها متابعة مباراة برشلونة و بوروسيا دورتموند – ألمانيا في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.