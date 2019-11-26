تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية القطرية لمشاهدة مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية وكأس الخليج...

نوفر تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية القطرية أو تردد قناة الكأس 3 الرياضية وترددات قنوات الكأس الأخرى على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، حيث توفر قنوات الكأس إمكانية الحصول على القنوات عبر الأقمار الصناعية الآتية (عرب سات بدر 4، عربسات بدر6، نايل سات، آسيا سات 5، جالاكسي 19)، ففي حال كنت مستقبلاً لأيٍ من الأقمار المذكورة، فسوف تتمكن من الحصول على قنوات الكأس الرياضية القطرية المشفرة لمتابعة المباريات الهامة بالدوريات والبطولات العالمية.

هام: حصلت قنوات الكأس الرياضية القطرية على حقوق بث كافة مباريات كأس الأمم الآسيوية موسم 2019، حيث يمكن متابعة مباريات كأس آسيا اليوم عبر شاشة التليفزيون بشكل مجاني عن طريق إدخال وضبط تردد قناة الكأس 2019 Alkass الرياضية على عددٍ من الأقمار الصناعية المختلفة، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على ترددات قنوات الكأس القطرية الرياضية على عددٍ من الأقمار الصناعية لمشاهدة مباريات وبرامج القنوات الرياضية اليوم.

تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية

مجموعة قنوات الكأس الرياضية هي قنوات قطرية تهتم بالشأن الرياضي وتنقل كافة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية من بطولات ودوريات متنوعة، وقد بدأت القنوات البث الأول لها في أبريل لعام 2006م في شكل قناة رياضية واحدة تحت مسمى “قناة الدوري والكأس”، ثم تحولت بعد ذلك لمجموعة قنوات رياضية تتكون من ثمانية قنوات تبث المباريات والبرامج الرياضية بتقنية عالية الجودة HD، ونظراً للمحتوى المميز التي تقدمه شبكة قنوات الكأس، فقد حصلت على العديد من المشاهدين حول العالم.

وتقوم قنوات الكأس الرياضية بنقل مباريات دوري أبطال أسيا موسم 2019 عبر قناة الكأس 3 التي يمكنكم الحصول عليها الآن من خلال ضبط تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة السد القطري والنصر السعودي في ربع نهائي البطولة اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 16 سبتمبر 2019م، ومن يرغب في الحصول على ترددات قنوات الكأس الرياضية المشفرة، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

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م القمر التردد القطبية تصحيح الخطأ الترميز 1 عربسات بدر4 12245 V 3/4 27500 2 عربسات بدر6 12418 H 3/4 27500 3 نايل سات 11919 H 3/4 27500 4 آسيا سات 5 3660 V 3/4 27500 5 جالاكسي 19 12183 H 3/4 27500

من خلال الجدول السابق بإمكانكم الحصول على تردد قناة الكأس الرياضية الثالثة لمشاهدة المباراة المقرر نقلها اليوم، فقط قم بضبط الهوائي المستقبل أو الطبق اللاقط على القمر الصناعي المطلوب، ثم ضبط جهاز الاستقبال وإدخال تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية بشكل صحيح ثم الضغط على “بحث”.

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مباريات اليوم عبر قناة الكأس

تشاهدون اليوم الأحد الموافق لتاريخ 27 أكتوبر 2019م العديد من البرامج الرياضية التي تهتم بالشأن الرياضي المحلي والعالمي للإطلاع على أخر المستجدات على الساحة الرياضية، ومعرفة أخر أخبار الأندية الكبيرة واللاعبين حول العالم، وكذلك متابعة المباريات المنقولة عبر شاشة قنوات الكأس الرياضية القطرية من خلال ضبط ترددات القنوات على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة.