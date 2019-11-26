“شوف” أحدث تردد لقناة أون سبورت “1,2” 2019 على النايل سات / الناقلة لمباريات...

تردد “قناة أون سبورت”، هي من أهم القنوات وأكثرها مشاهدة في مصر والعالم العربي، من خلال الجماهير الرياضية ومحبي كرة القدم المصرية، حيث تقدم الأحداث الرياضية أول بأول، وهي القناة الناقلة لمباريات الدوري الممتاز مباشر، وتهتم ايضا بالمباريات الدولية والكرة الأوروبية والعربية، مما زاد من نسب المشاهدة وخاصاً من عشاق كرة القدم، وتعتبر ملاذاً لعدد كبير من المشاهدين المصريين، نظراً لأنها قناة مجانية ليس لها إشتراك.

أحدث تردد لقناة “أون سبورت”1-2، يعتبر تردد القناة الأهم بين القنوات الرياضية المصرية، من أولي إهتمامات الباحثين عن متعة مشاهدة مباريات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، لذلك تهتم إدارة القناة بتحديثات البث للقناة بحيث يكون التردد صحيح وجاهز لضبطه بسهولة ويسر، حرصاً من الإدارة على جذب أكبر نسبة من المشاهدين ومتابعي القناة.

مباريات اليوم “الدوري المصري”

نادي مصر/ وادي دجلة الساعة 5 مساءً الأسبوع السادس مصر للمقاصة/ حرص الحدود الساعة 7,30 مساءً الأسبوع السادس

وقد حازت قناة أون سبورت على شهرة عالية، بين القنوات الرياضية وعلى مستوي الشرق الأوسط، نظراً لإهتمام إدارة القناة، بعرض كل ماهو جديد يخص الشأن الرياضي، وتضم قناة أون سبورت مجموعة متميزة من أشهر وألمع، نجوم الكرة المصرية والإعلاميين المتخصصين في مجال الرياضة، ومنهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن حازم إمام والإعلامي سيف زاهر.

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2019 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 10853 H 27500 نايل سات

ونقوم بالمتابعة لكل ما هو جديد، يخص تردد قناة أون سبورت والتردد الخاص بها الذي يبث بصيغة HD، وذلك لسلامة متابعة القناة من خلال مختلف أجهزة الإستقبال، وذلك لما تقدمه قناة أون سبورت من متابعة وعرض شيق، وتحليل للمباراة في إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة لشرح الفنيات للمشاهدين.