اضبط مجاناً| تردد قنوات الكأس الرياضية AL KASS 2019 لمتابعة مباريات كأس الخليج العربي 24

قنوات الكأس الرياضية 2019، هي من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي، وهي تبث من الدوحة بقطر، وتهتم بتسليط الضوء على البطولات والأحداث الرياضية الهامة خاصةً البطولات الخليجية والأسيوية، بدأ بثها منذ أبريل 2006 وكانت تسمى بإسم قنوات الدوري والكأس، ثم تحولت من بعد ذلك لثماني قنوات تبث بصيغة الـ HD عالية الجودة.

كانت قنوات الكأس الرياضية في البداية تابعة لشبكة قنوات الجزيرة الإعلامية، مختصة في الشأن الرياضي إلى جانب قنوات الجزيرة الرياضية، ومن بعد انفصال الجزيرة الرياضية وتحولها لشبكة قنوات البي ان سبورت الرياضية، أصبحت قنوات الكأس 3 و 6 و7 و8 تابعة لباقة قنوات البي أن الرياضية.

منذ انطلاق قنوات الكأس في أبريل 2006، وهي من أهم القنوات الرياضية في قطر بعد الجزيرة الرياضية والأكثر شعبية في الخليج العربي، وبثت أهم الفعاليات الرياضية القطرية المميزة، كدورة الألعاب الأسيوية التي أُقيمت في الدوحة عام 2006، كما عنت بتغطية المباريات الخاصة بالمنتخبات العربية والخليجية بصورة مجانية غير مشفرة، أيضاً نقلت العديد من البطولات العالمية كتصفيات كأس العالم وكأس آسيا وكأس الخليج.

متابعة كأس الخليج العربي 24 على قنوات الكأس

ننشر تردد قنوات الكأس الفضائية AL KASS 2019، على مختلف الأقمار النايل سات والعرب سات وبدر6، لمتابعة المباريات الحصرية لكأس الخليج العربي 24، حيث تعتبر قنوات الكأس هي الناقل الحصري للبطولة بصورة مجانية، أيضاً تُبث مباريات كأس الخليج العربي 24 مشفرة على شاشة قنوات البي ان سبورت الرياضية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة الثلاثاء 26 نوفمبر، وتقوم قنوات الكأس الرياضية بتقديم تغطية شاملة للبطولة بصورة مميزة حيث يشارك فيها كافة الفرق الخليجية.

Advertisements

تهتم قنوات الكأس الرياضية، بتقديم محتوى رياضي متنوع ومميز يهم متابعيها في مختلف الدول العربية والخليج العربي، وتقدم قنوات الكأس تغطية خاصة ومميزة لبطولة الخليج العربي 24 مع استديوهات التحليل من تقديم أبرز نقاد الرياضة الخليجية.

تردد قنوات الكأس الرياضية AL KASS 2019