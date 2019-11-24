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يلا تابع الان مباراة الهلال وأوراوا ريدز الياباني ◼️ مباشر أحدث تردد قناة بي إن سبورت bein sport...

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شاهد على عرب نيوز  تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport HD مباشر الناقلة مباريات ، تردد قناة ان بى سبورت ماكس على النايل سات لكل عشاق كرة القدم وخاصة المباريات العالمية الذين يبدأون الآن بضبط أجهزة الاستقبال على ترددات القنوات التي   تستقبل نقل مباريات 2019، على قنوات بى ان  وعلى رأس هذه القنوات مجموعة قنوات بي إن سبورت تردد قناة beIN Sports حيث أن تلك القنوات تنقسم ما بين قنوات مشفرة وقنوات مفتوحة، أما عن القناة المشفرة فهي تحمل اسم beIN SPORTS Max والتي تُبث من جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة

مباراة الهلال وأوراوا ريدز نهائي آسيا

مباراة الهلال واوراوا الياباني يستضيف الفريق الياباني أوراوا دايموندز منافسه الهلال السعودي  في إطار “إياب” نهائى دورى ابطال اسيا، على أرض استاد سايتاما  وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر  ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة   الواحدة ظهراً الدولى،  الساعة العاشرة صباحاً  بالتوقيت الدولي غرينتش.

مباراة الهلال واوراوا فى نهائى دورى ابطال اسيا

مباراة الهلال واوراوا فى نهائى دورى ابطال اسيا

الترددات الجديدة لقنوات بي ان سبورت 2019

علي مدار القمر الصناعي نايل سات و التي ستنتقل عليها ابتداء  من 2019

تنويه  قنوات beIN SPORTS على قمر نايل سات تم نقلها من قمر المذكور إلى قمر يوتيلسات 8 درجة غرب في نفس المحور ويرجى من المشاهدين الكرام تغير ترددات قنوات beIN SPORTS حتى لاتنقطع عندكم بث قنواتنا غير ترددات قنواتنا اليوم ترددات الحالية سوف تتوقف يوم الإثنين 31-12-2018 عند ساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة قم بإدخال ترددات التالية

  • Eutelsat 8.0W
  • 11013 H 27500
  • beIN SPORTS HD1
  • beIN SPORTS HD2
  • beIN SPORTS HD3
  • beIN SPORTS HD4
  • beIN SPORTS MAX HD2
  • beIN SPORTS MAX HD3
    ????????????????????????????????????????????????
  • Eutelsat 8.0W
  • 11054 H 27500
  • beIN SPORTS HD
  • beIN SPORTS HD5
  • beIN SPORTS HD6
  • beIN SPORTS HD7
  • beIN SPORTS HD8
    beIN SPORTS HD9
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  • Eutelsat 8.0W
  • 12604 H 27500
  • beIN SPORTS HD الإخبارية
  • beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
  • beIN SPORTS MAX HD1
  • beIN SPORTS MAX HD4
التردد القنوات الموجود على التردد الجديد
12604 افقي 27500 beIN SPORTS NEWS HD
beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
beIN SPORTS MAX HD1
beIN SPORTS MAX HD4
11054 افقي 27500 beIN SPORTS HD
beIN SPORTS HD5
beIN SPORTS HD6
beIN SPORTS HD7
beIN SPORTS HD8
beIN SPORTS HD9
11013 افقي 27500 beIN SPORTS HD1
beIN SPORTS HD2
beIN SPORTS HD3
beIN SPORTS HD4
beIN SPORTS MAX HD2
beIN SPORTS MAX HD3

قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS 2019

وتُعتبر قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS من أهم القنوات التي تقوم بإذاعة أهم البطولات العالمية والعربية، وأخذت القنوات تتسابق مع منافسيها من القنوات التي تعمل على إذاعة المباريات إلى أن استطاعت أن تثبت نفسها وبجدارة.

تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD

تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD

والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS كانت قديمًا تحمل اسم قناة الجزيرة ، ولكن الآن تحمل هذا الاسم.

وتقوم القناة بإذاعة بطولات الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، كما أنها ستقوم بإذاعة مباريات كأس العالم المقرر إقامته خلال أيام قليلة في روسيا.

تعرف على تردد قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS المفتوحة والمشفرة

تتميز قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS بتعدد باقاتها، مما يجعلها تُناسب الجميع من حيث التكلفة، فهناك باقات تبدأ أسعارها من 67 جنيه شهريًا، وعقب الاشتراك تستطيع الاستمتاع بمتابعة أهم المباريات العالمية مباشرة، ومتابعة الأستوديو التحليلي والبرامج التي تقوم بعرضها.

أما الدوري الأوروبي والإنجليزي؛ في لمحبيه يستطيعون الاشتراك في باقة توب سبورت فقط مقابل 167 جنيه مصري شهريًا.

أما الباقات الكومبليت فتتميز بأنها تضم جميع الميزات سواءً عرض المباريات الرياضية أو عرض بعض الفقرات الترفيهية كمتابعة أهم وأفضل الأفلام، وتكلفة هذه الباقة 200 جنيه مصري شهريًا.

تستطيعون ضبط جهاز الإرسال لمتابعة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات على الترددات الآتية:

اسم القناة التردد القمر الصناعي
beIN SPORTS HD 12476 نايل سات
beIN SPORTS HD 11566 سهيل سات
beIN MAX HD1 122245 نايل سات
beIN MAX HD2 مشفرة

beIN MAX HD3 مشفرة

12264 نايل سات

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز
 النايل سات 12245  عمودي  27500
 سهيل سات 1 11566 أفقي  27500
نايل سات الارسال dvb-s2
التعديل 8psk 		12730 تلقائي 27500

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd 

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd

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معلومه  ✍ ????
تقطيع تردد قناة beIN SPORTS – اللي هو 12476 افقي عند البعض من الناس دا شيء طبيعي بسبب قرب بعض اطباق الدش من شبكات المحمول وضعف التردد في بعض الاماكن .. يعني التردد قوى في مناطق وضعيف في مناطق اخرى ودا شيء طبيعي خالص

ويمكن متابعة البث المباشر لمباريات اليوم من هنا رابط يلا شوت الجديد.

جدول البث – جدول مباريات اليوم – beIN SPORTS

اليكم رابط جدول البث المباشر   لقنوات بى ان سبورت – جدول مباريات اليوم – beIN SPORTS كما يمكن مشاهدة البث المباشر لمبارات اليوم عبر رابط مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

مباراة  اليوم على قنوات بى ان سبورت بث مباشر

مباريات  دوري ابطال اوروبا

تنقل قنوات بى ان سبورت  قرعة دوري ابطال اوروبا واليك رابط البث المباشر  دورى ابطال اوروبا

شاهد مباريات اليوم بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD

يزداد البحث الآن حول تردد قناة بين سبورت المفتوحة بث مباشر لمشاهدة بث دوري كأس أمم آسيا 2019.

جديد  اخبار بى ان سبورت beIN SPORTS

أعلنت قنوات بى ان سبورت عن تطبيق جديد وهو  تطبيق CONNECT على  الاندرويد والايفون.

وشاهد إنتر ، أتلتيكو دورتموند، نابولي باريس سان جيرمان سهرة نارية بمواجهات من العيار الثقيل! عبر تطبيق CONNECT أينما كنت! حمله الآن

عبر iOS  تلفونات الايفون

http://bit.ly/CONNECT_

على منصة جوجل بلاي تليفونات Android

http://bit.ly/CONNECT  

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