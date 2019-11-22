تردد قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV على النايل سات 2019 لمتابعة مباريات كرة القدم الهامة...

قناة الفجر الجزائرية، هي قناة منوعات اخبارية مقدمة للأسرة الجزائرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، انطلقت منذ عام 2015 وحتى الآن، وهي تُبث من مدينة سيدي بالعباس في الجزائر، تهتم قناة الفجر الجزائرية، بمتابعة أخر الأخبار والتطورات على الساحة العربية والعالمية لحظة بلحظة بدون تأخير، مع مراعاة معايير الحقيقة التامة في طرح الخبر، وتتميز قناة الفجر الجزائرية بتغطيتها المميزة للأحداث والتطورات على الساحة الجزائرية والعربية والعالمية، وهي تبث عبر قمري النايل سات وياه سات، لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.

تختص قناة الفجر الجزائرية، بعرض الأخبار المحلية للجزائر والساحة العربية وأخبار العالم ككل، وهي من أهم قنوات الأخبار في الجزائر، وذلك بسبب تغطيتها المستمرة لكل ما يحدث في الجزائر من أحداث وأخبار هامة، تقدم محتواها بشكل احترافي نال اعجاب المشاهدين ومتابعين القناة، فهي تبث بإشارة قوية طوال الـ 24 ساعة دون توقف، وإلى جانب الفقرات الإخبارية تحتوي على الكثير من فقرات الإعلانات والمسلسلات الحصرية.

فقناة الفجر الجزائرية يمكن القول وبحق أنها نافذة المواطن الجزائري إلى العالم للإطلاع على كل الأخبار، من خلال النشرات الإخبارية المستمرة على مدار الساعة من قلب الحدث لعرض الحقيقة كاملة، ويوجد بالقناة مراسلين حول العالم لتغطية الأحداث الهامة لحظة بلحظة ونقلها مباشرةً عبر الشاشة بالإضافة إلى فريق العمل المميز الذي يعمل على تقديم القناة بأحسن صورة.

Advertisements

تردد قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV على النايل سات وياه سات 2019