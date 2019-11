تردد قناة ام بي سي بوليوود MBC BOLLYWOOD للمسلسلات والأفلام الهندية على جميع الأقمار 

قناة MBC BOLLYWOOD، هي قناة منوعات تابعة لشبكة قنوات الـ MBC السعودية، تختص بتقديم باقة متنوعة من أقوى انتاجات بوليوود السينمائية والدرامية الهندسية الساحرة المدبلجة إلى العربية، تم اطلاق القناة في 26 أكتوبر 2013 بحضور النجمة الهندية كارينا كابور، وتعرض قناة MBC BOLLYWOOD إلى جانب الدرامة الهندية باقة من البرامج التي تسلط الضوء على مشاهير بوليوود من الفنانين، والمهرجانات والإحتفالات الهندية وتعريف بأخر أخبار النجوم الهنود واطلالاتهم وأعمالهم المقبلة..

تقدم قناة MBC BOLLYWOOD، محتوى متميز وغني يناسب الشباب والعائلة في المنطقة العربية، إذ يتم بث القناة في منطقة الشرق الأول وشمال افريقيا، وهي تبث من الرياض بالمملكة العربية السعودية عبر قمري النايل سات والعرب سات، وهي تابعة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط.

انطلاق قناة MBC BOLLYWOOD

تم اطلاق القناة بواسطة النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور، التي شاركت في حفل اطلاق القناة من خلال حلقات البث المباشر لبرنامج اكتشاف المواهب عرب جوت تالنت، حيث قدمت كابور استعراضاً راقصاً كبيراً في استديوهات قناة ام بي سي ببيروت، لتعلن عن اطلاق القناة الجديدة، وكان الفيل هو الشعار الأول الذي اختارته القناة رمزاً لها، وقد ذاع صيت القناة مؤخراً بشكل كبير وأصبحت من أهم قنوات المحتوى الهندي في العالم العربي.

من أبرز برامج قناة MBC BOLLYWOOD، برامج تسلط الضوء على الأفلام التي تعرض لأول مرة على الشاشات العربية في برنامج Premier Movie Night، وبرنامج عرض أخبار نجوم بوليوود Star of the month، وبرنامج آخر لعرض الأنماط السينمائية المستحدثة في عالم السينما الهندية New Age Bollywood، وبرنامج تقديم أفلام الأشكن الهندية Bollywood Action Nights.

توفر قناة MBC BOLLYWOOD للمشاهد امكانية الاطلاع على جدول الأفلام والبرامج من خلال زر الـ EPG عبر جهاز التحكم الريموت، القناة تبث بتوقيت القاهرة، وكانت في السابق تتبع لتوقيت جرينتش والمملكة العربية السعودية.

تردد قناة MBC BOLLYWOOD