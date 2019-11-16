“شوف” تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 على النايل سات / لمعرفة أخر أخبار لقاءات...

قناة بي إن سبورت الإخبارية، هي القناة الأشهر على الساحة الأن، حيث تقدم كل جديد ومميز من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي من باقة بي إن سبورت المتخصصة، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم وتم إفتتاحها في 2011، وتخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في مجال الرياضة، وتتميز بتقديم الأخبار الرياضية على كل رأس ساعة، مع تقديم ملخص للمباريات و تحليل للفنيات، وتغطية من قلب الحدث للمسابقات الكبري.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية، لمتابعة أخر الأخبار الرياضية الهامة على الساحة لحظة بلحظة، حيث تهتم القناة بالبحث والمتابعة لكل ما هو جديد و مميز، وتعرضه على شاشتها لجمهور الرياضة بكل مكان بجميع دول العالم، حيث تحظي القناة بإهتمام كبير خاصةً من عشاق رياضة كرة القدم العالمية، لمعرفة أخبارها ونتائج لقاءاتها وتأهل الفرق المشاركة بأهم بطولاتها.

مباريات اليوم “تصفيات أمم أوروبا”

قبرص/ إسكتلندا الساعة 4 عصراً الجولة التاسعة سلوفينيا/ لاتفيا الساعة 7 مساءً الجولة التاسعة روسيا/ بلجيكا الساعة 7 مساءً الجولة التاسعة سان مارينو/ كازاخستان الساعة 7 مساءً الجولة التاسعة إذربيجان/ ويلز الساعة 7 مساءً الجولة التاسعة النمسا/ مقدونيا الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة كرواتيا/ سلوفاكيا الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة إيرلندا الشمالية/ هولندا الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة المانيا/ روسيا البيضاء الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة اسرائيل/ بولندا الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة

بيان بأسماء فرق كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).