“اضبط إحداثيات” تردد قناة عمان الرياضية الجديد Oman Tv Sport ????مباريات اليوم ????...

يحرص موقعنا على تقديم تردد قناة عمان الرياضية الجديد Oman Tv Sport الجديد على القمر نايل سات وعرب سات بدر، وذلك بعد كثرة البحث علي تردد قناة عمان الرياضية الجديد Oman Tv Sport من قبل الجماهير المهتمين بالمجال الرياضي ومتابعة أحداثه باستمرار سواء في العالم العربي أو على مستوى العالم، فتعتبر قناة عمان من أشهر القنوات العربية المتخصصة في المجال الرياضي، وتعرض على شاشتها باستمرار أبرز مباريات الدوريات والبطولات العربية والأجنبية، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة متابعتها في الآونة الأخيرة واحتلالها طفرات محرك البحث.

أطلقت شبكة عمان الإخبارية قناتها المتخصصة في المجال الرياضي في عام 2013 لتصبح عين محايدة على الأحداث الرياضية من خلال فريق إعداد وتقديم قوي في عرض استوديوهات تحليلية، ومجموعة البرامج المتنوعة، تردد قناة عمان الرياضية الجديد“Oman Sport والذي شهد تعاظم في عمليات البحث عن تردد القناة مؤخرا، وذلك تزامناً مع تصفيات كأس العالم بأسيا، لذلك فقد ذاع صيت قناة عُمان الرياضية في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل المحتوى المتميز والراقي لقناة عُمان الرياضية، فلم يقتصر ما تقدمه قناة عُمان على مباريات كرة القدم فقط، بل تهتم القناة بكافة الألعاب الرياضية الأخرى، وتغطى القناة جميع الأحداث الرياضية سواء كان محلية بسلطنة عُمان أو عربية ودولية.

تردد قناة عمان الرياضية Oman Tv Sport على نايل سات وعرب سات

لضبط تردد قناة عمان الرياضية Oman Tv Sport عبر القمر الصناعي النايل سات وكذلك القمر العربي نايل سات وذلك من خلال بيانات الجدول التالي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 12111 27500 3/4 أفقي عرب سات 12456 27500 3/4 أفقي

وتجدر الإشارة أن قناة عمان الرياضية تتبع ملكيتها لهيئة الإذاعة والتليفزيون العمانية الحكومية،فهي القناة الرياضية الرسمية بالسلطنة، وتمتلك قناة عمان الرياضية حق نقل وبث مباريات الدوري بالسلطنة، وكذلك تنقل جميع مباريات الألعاب الرياضية المختلفة الجماعية والفردية، كما أن قناة عمان الرياضية مباشر من عمان على مدار الساعة بشكل مجاني بدون تشفير أو اشتراك لتنقل أهم المباريات التي بحث عنها المواطن العماني والعربي حول العالم، بجانب تقديمها باقة متتبث محتواها الرياضي على مدار الساعة طوال اليوم دون انقطاع.

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كما تستطيعون ضبط تردد قناة عمان الرياضية على القمر الصناعي عرب سات من الرموز الآتية:

التردد: 12456

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 4/3

الحساب الرسمي لقناة عمان الرياضة على موقع تويتر لمعرفة تفاصيل أكثر عن القناة

مواعيد برامج قناة عمان الرياضية

برنامج الحدث يأتي من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

برنامج عناوين يعرض يوميا.

برنامج على التماس

برنامج في ضيافة نجم.

برنامج عمان سبورت

برنامج الكأس والناس.

برنامج صدي الجماهير يأتي يوم الثلاثاء.

برنامج الدكة يعرض السبت والأربعاء والخميس والجمعة.

تردد قناة عمان الرياضية على النايل سات SD

اســم القنـــــــاة عمان الرياضية اسم القناة على الريسيفر Oman TV Sport اســـم القمــــــــــر نايل سات الموقع المدارى 7 درجات غرب التردد 12111 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي H معامل تصحيح الخطأ 3/4 تردد قناة عمان الرياضية على النايل سات HD اســم القنـــــــاة عمان الرياضية اتش دى اسم القناة على الريسيفر Oman TV Sport HD اســـم القمــــــــــر نايل سات الموقع المدارى 7 درجات غرب التردد 12111 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي H معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة عمان الرياضية على قمر بدر HD

اســم القنـــــــاة – اسم القناة على الريسيفر عمان الرياضية اتش دى HD اســـم القمــــــــــر عربسات بدر الموقع المداري 26 درجة شرق التردد 12456 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي H معامل تصحيح الخطأ 3/4

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محتوى قناة عمان الرياضية

تتميز قناة عمان الرياضية بتغطيتها الشاملة لكافة الأحداث الرياضية، والأخبار عن مشاهير الكرة والاهتمام بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، ومتابعة كافة مباريات الدوري العماني، والمباريات الأجنبية، ولديها فريق إعداد وتقديم قوي في عرض استوديوهات تحليلية عقب المباريات وبرامج رياضية شيقة تجذب الملايين من الشباب لمتابعتها دون تحيزها إلى فريق بعينه أو لاعب معين، فيستطيعون نقاش جميع اللاعبين المحليين والأجانب بجرأة شديدة.