تردد قناة العراقية IMN Iraqia الإخبارية والرياضية الجديد HD نايل سات& هوت بيرد 2019

ننشر تردد قناة العراقية IMN Iraqia الإخبارية والعامة الجديد وتردد قناة العراقية الرياضية 2019 التابعة لشبكة الإعلام العراقي، حيث تشتمل باقة القنوات العراقية على العديد من القنوات المختلفة والمتنوعة، فهناك قناة العراقية الإخبارية وقناة العراقية العامة وقناة العراقية الرياضية وغيرهم من القنوات الأخرى، وقد استطاعت باقة القنوات العراقية بمختلف اختصاصاتها بالاستحواذ على نسبة كبيرة من المشاهدين بالوطن العربي على القمر الصناعي نايل سات.

ويعتبر تليفزيون العراقية أحد أهم التشكيلات التي تمتلكها شبكة الإعلام العراقي، حيث بدأت بعدد 15 قسماً لتقدم للمشاهد كل ما هو ممتعاً وشيقاً، حيث تقدم ما يقرب من 17 برنامجاً متنوعاً ما بين ثقافياً ورياضياً ودينياً وسياسياً، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر تردد قناة العراقية الرياضية وتردد قناة العراقية الإخبارية والعامة وغيرهم من القنوات التابعة لباقة القنوات العراقية الرسمية، بالإضافة إلى رابط البث المباشر لقناة العراقية الإخبارية والعامة عبر موقع قناة العراقية الرسمي.

تردد قناة العراقية IMN Iraqia

قناة العراقية العامة من أهم القنوات الفضائية التابعة لشبكة الإعلام العراقي، فهي تعتبر من أولى القنوات الفضائية العراقية التي تقوم ببث محتواها وبرامجها في دولة العراق، وقد بدأت القناة الفضائية بنشر كافة الأخبار المتعلقة بالدولة في أعقاب سقوط نظام صدام حسين، حيث بدأ تشغيل المحطات والمواقع التابعة لوزارة الإعلام العراقية في عام 2003، وقد بدأت هيكلية التليفزيون العراقي بخمسة عشر قسماً متنوعاً لتقديم كل ما هو ممتعاً ومهماً، ونجحت القناة العراقية في الوصول لعدد كبير من المشاهدين ليس فقط في العراق وإنما بالوطن العربي أجمع.

حيث استطاعت القناة العامة أن تستحوذ على اهتمام ومتابعة العديد من المشاهدين في وقتٍ قليل منذ أن تم بدء البث على القمر الصناعي نايل سات، وقد أدى هذا الاهتمام البالغ إلى بحث العديد من المتابعين عن تردد قناة العراقية IMN Iraqia الجديد 2019 بعد أن تم الإعلان رسمياً عن تغيير تردد القنوات العراقية، حيث أعلنت قناة العراقية الإخبارية عن أن ترددات شبكة الإعلام العراقي الحالية سوف يتوقف بثها اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2019م، وقد نوهت على كافة متابعيها بضرورة تغير الترددات حتى لا تتوقف إشارة البث التليفزيوني للشبكة.

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وتشتمل باقة القنوات العراقية TV بعد إطلاق التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات على العديد من القنوات الفضائية التي بإمكانكم التعرف عليها من خلال قائمة القنوات التالية:

قناة العراقية الإخبارية Iraqia News بتقنية HD/SD.

قناة العراقية العامة.

قناة العراقية الدولية Iraqia Entertainment.

قناة العراقية الرياضية Iraqia sport HD / SD.

قناة العراقية التركمانية Iraqia Turkuman.

قناة العراقية الكردية Iraqia kurd.

قناة العراقية السريانية Iraqia syriac.

قناة العراقية فنون IMN Fonon.

قناة العراقية موسيقى.

تردد باقة قنوات العراقية الجديد

يتم بث محتوى القنوات العراقية المختلفة على القمر الصناعي نايل سات Nilesat والقمر الصناعي هوت بيرد Hotbird، حيث يمكنكم الحصول على تردد قناة العراقية IMN Iraqia وفقاً للقمر الصناعي المطلوب من خلال الجدول التالي:

م القمر التردد القطبية الترميز التصحيح 1 نايل سات 12563 H 27500 5/6 2 Hotbird 11373 H 27500 3/4

ومن يرغب في مشاهدة البث المباشر للقنوات العراقية الإخبارية والعامة، يمكنه ذلك من خلال موقع قناة العراقية الرسمي ( imn.iq)، كما يمكنكم متابعة قناة العراقية الرياضية لمشاهدة المباريات التي يتم بثها مباشرةً على القناة، فيمكنه ذلك من خلال إدخال وضبط التردد المرفق بالجدول السابق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.