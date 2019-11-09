تقوية تردد قناة طيور الجنة الجديد 2019 للأطفال علي نايل سات

طيور الجنة بيبي تعتبر هذه القناة من أولى القنوات التي قامت بالاهتمام بالطفل وتعليمه العادات والسلوكيات عن طريق الأغاني والألحان، لذلك أصبحت ذات صيت كبير في وقت قليل جدا، تتميز هذه القناة بتقسيم فئات الأطفال من عمر سنتين حتى 6 أعوام، وتقوم بتقسيم النوعيات التي تقدمها من قص3ص وأغاني خلال اليوم حتى يستفيد جميع الأطفال.

طيور الجنة بيبي

تم بث هذه القناة على النايل سات في عام 2008 وهى ملك رجل الأعمال خالد مقداد الذي قرر بدوره الاهتمام بالأطفال وتقديم السلوك والعادات الصحيحة لهم عن طريق أسهل الطرق التي تصل اليهم في أي وقت وأي مكان، تم تغيير تردد هذه القناة، التي يسمعها الصغار والكبار وتخرجت منها أجيال قادرة على فهم الكثير من الأشياء من مجرد أغنية وعرض فيديو كليب بسيط عن كيفية القيام بهذا السلوك.

تردد طيور الجنة بيبي

الجدير بالذكر أن خلال مشاهدة طفلك لهذه القناة يمكنك تركه وحيدا لأنها تراعى دورها في غرز السلوك داخل الطفل، وتبعد كل البعض عن أي مشهد مسيء للطفل يمكن أن يسبب له مشكلات نفسية أو زرع أي نشاط غير محبوب بالمرة، تحتوى هذه القناة على الأغاني التي ترشد الأطفال إلي عدم السرقة أو الكذب وكيفية أداء الصلاة وأركانها وطرق القيام بالصدقة، وحفظ الحروف والكلمات العربية والانجليزية وتعليم السلوك الجيد، قم بفتح جهاز الإرسال الخاص بك ثم قم بإدخال التردد 11391 واختار كلمة بحث حتى يتم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال لديك .