اعرف تردد قناة الكأس القطرية 1و2 3 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 2019 / لمتعة مشاهدة مباريات...

تردد “قناة الكأس” الرياضية القطرية المفتوحة، لمشاهدة ومتابعة أهم البطولات والمسابقات الرياضية العربية والعالمية، وهي مجموعة من القنوات المفتوحة التي ليس لها إشتراك فهي مجانية كلياً، وتقدم متابعات لأهم وأخر الأخبار الرياضية وأخبار اللعيبة المحليين والدوليين، مع نقل للمباريات الدولية والعربية، ونهتم من خلال موقعنا “عرب نيوز” بتقديم أهم الترددات لأشهر القنوات الرياضية، حيث يهتم متابعي الرياضة بمعرفة هذه الترددات لمتابعة أهم المباريات لمختلف الرياضات.

تردد قناة “الكأس” القطرية، من الترددات ذات الأهمية الكبيرة لدي عدد ضخم من محبي ومتابعي مباريات كرة القدم لمختلف البطولات، حيث تعمل القناة على نقل أهم المباريات لأشهر البطولات في كرة القدم، وتهتم في المقدمة بجمهور دولة قطر وتنقل مباريات دوري نجوم قطر موسم 2019-2020.

مباريات اليوم في “دوري نجوم قطر”

الوكرة/ الأهلي القطري الساعة 4,10 عصراً الأسبوع العاشر الخور/ الدحيل الساعة 6,20 مساءً الأسبوع العاشر

وتستحوذ قناة الكأس القطرية الرياضية، على أنظار عشاق الكرة المستديرة كرة القدم، حيث تقدم كل جديد ومهم، يخص الرياضة وخاصاً كرة القدم، من خلال تغطية الدوري القطري والمسابقات الآخري محلياً ودولياً وعربياً، وذلك لإهتمام القناة بتوفير كل مايلزم لتسهيل متابعة الرياضه بكل أشكالها على القناة.

تردد قناة الكأس 1و2 و3 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11919 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تقدمها قناة الكأس الرياضية القطرية

تحرص إدارة القناة على جذب عدد كبير من المشاهدين، وذلك بتقديم مجموعة متميزة من البرامج، التي تناقش وتحلل أهم الآحداث الرياضية، ومنها (برنامج المجلس- برنامج جرايد- برنامج الحكم- برنامج 90 دقيقة- برنامج ضيفنا-برنامجSPORT NET)، وتتميز القناة بتقديم برامجها على مدار ال24 ساعة في اليوم، وهي قناة مجانية تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بصورة وصوت واضح يجذب المشاهد، لمتابعتها ومعرفة أهم وأخر الأخبار الرياضية.

ونحن متواجدون دائماً لمتابعة أخر التحديثات الخاصة بتردد قناة “الكأس” الرياضية، ليكون المتابع على معرفة تامة بكل جديد لضبط القناة والتمكن من متابعة مختلف المسابقات والبطولات الرياضية، بصفة مستمرة دون تأثير على الإرسال أو تشويش.