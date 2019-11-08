تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على نايل سات وعرب سات وEutelsat – موعد البث الأول للقناة

تردد قناة الزمالك 2019 على جميع الأقمار الصناعية، نقدمه لكم عبر موقعنا “أعرف كورة” عبر مقالنا اليوم، كما سنوضح لجميع متابعينا الكرام موعد إطلاق بث Channel Zamalek وفريق عمل القناة وأبرز وأهم الإعلاميين الذين سيظهرون على شاشتها، ومع إطلاق بث قناة القلعة البيضاء سيصبح ثالث نادي مصري يمتلك محطة فضائية والتي سوف تعد النافذة الإعلامية التي سيتابع امن خلالها الزملكاوية جميع أخبار ناديهم.

موعد إطلاق بث قناة الزمالك

منذ أيام تم الإعلان عن نية إدارة نادي الزمالك في إطلاق محطة فضائية خاصة بالنادي، وقد صرح بأن من المقرر أن يتم إطلاق قناة الزمالك في سبتمبر 2019 إلا أنه لأسباب فنية تم تأجيل الموعد، وبهذا التأجيل بدأ التساؤلات من قبل عاشقي النادي عن موعد إطلاق قناة الزمالك.

ومن خلال تصريح صحفي له، أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بأن الموعد الرسمي لإطلاق البث الأول لقناة الزملكاوية سيكون يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري، مشيراً بأن إطلاق القناة سيكون بالتعاون مع إعلام المصريين.

تردد قناة نادي الزمالك على الأقمار الصناعية

من الجدير بالذكر، أن نادي الزمالك من أقدم وأعرق أندية مصر الرياضية، فضلاً عن أنه إحدى قطبي كرة القدم المصرية، وقد تم تأسيسه منذ عام 1911، حيث كان يحمل اسم نادي النيل، وتعدد أسمائه حتى استقر إلى اسمه الحالي نادي الزمالك.

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قناة نادي الزمالك هي كل ما ينتظره الزملكاوية، وخاصة وأنها ستكون النافذة الإعلامية لهم والتي من خلالها سوف يتابعون كافة أخبار النادي ومواعيد المباريات الخاصة به سواء مباريات محلية أو دولية.

تردد قناة نادي الزمالك على النايل سات

التردد: 110219

استقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تشفير القناة: مفتوح

تردد قناة القلعة البيضاء على عرب سات

تردد: 12092

استقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تشفير القناة: مفتوحة

تردد قناة الزملكاوية على القمر الصناعي يوتلسات

تردد: 11595

ترميز: 27500

استقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

نوع تشفير القناة: مفتوح

أبرز الإعلاميين في قناة الزمالك الجديدة

وفقاً لما صرح به المستشار مرتضي منصور، فإن قناة نادي القلعة البيضاء تملك استوديو تحليلي رياضي، وينضم إليه نخبة كبيرة من المع نجوم الرياضة ومن أبرزهم: