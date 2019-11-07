تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2020 الجديدة على النايل سات

تعتبر قناة توم وجيري من أهم القنوات بالنسبة للأطفال وهذا لأن هذا الكرتون محبب لدي جميع الأطفال مما دفع الكثير من الآباء والأمهات للبحث عن تردد قناة توم وجيري من أجل توفير الاستمتاع والمرح لأطفالهم، فكثرت التساؤلات عن تردد قناة توم وجيري الجديد وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية.

من المعروف أن توم وجيري ليس الاسم الحقيقي لهذه القناة بل اشتهر نتيجة لنشر هذه القناة لحلقات كثيرة من هذا الكرتون مما زاد عدد المشاهدين في هذه القناة، فتقدم قناة توم وجيري مشاهدة ممتعة وعالية الجودة للكثير من الأطفال، فهي قناة مجانية ومتاحة على مدار اليوم فسنقدم لكم في السطور الآتية التردد الجديدة لقناة توم وجيري فالتردد هو 11354 باستقطاب عمودي ومعدل الترميز هو 27500.

المزيد حول قناة توم وجيري:

لا يقتصر ما تقدمه هذه القناة فقط على كرتون توم وجيري بل تعمل على تقديم افضل البرامج الترفيهية التي يتمتع بمشاهدتها كافة الأطفال ولا تقف هذه القناة على الترفيه والكرتون فقط بل تقدم أيضاً برامج تعليمية مما يحبب الأطفال في الدراسة.

والهدف التي تسعى إليه هذه القناة هو ترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الجيدة في نفوس جميع الأطفال، فلا تقوم هذه القناة بنشر أي مواضيع تزيد من العنف أو تجعل الطفل يكتسب أخلاق سيئة بل تقدم محتوي جيد وممتاز.