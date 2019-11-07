تردد قناة طيور بيبي على النايل سات 2019 Toyor Baby أهم ترددات قنوات الأطفال

تردد قناة طيور بيبي القناة الأولى في نسبة المشاهدة على مستوى الوطن العربي، والقناة التعليمية والترفيهية والثقافية المتخصصة في مجال الأطفال، طيور بيبي إحدى قنوات مجموعة طيور الجنة التي تتميز بتنوع برامجها على الشاشة الصغيرة لكل أطفال العالم العربي وبلغات مختلفة، تقدم قناة طيور بيبي باقة متنوعة من البرامج لفئات عمرية مختلفة ، ولثقافات بيئية مختلفة أيضاً ولذلك فهي تخاطب عقول الأطفال بمفاهيم الطفل حسب السن والبيئة العامة، وكذلك حسب التطور التكنولوجي.

تردد قناة طيور بيبي

نوفر لكم هنا جميع ترددات قناة طيور بيبي حتى يتمكن الطفل من متابعة البرامج التي يحبها دون انقطاع أو تشويش ودون فواصل إعلانية مزعجة، ولذلك يتابعها الكبار والصغار .

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

قناة طيور بيبي

تهتم قناة طيور بيبي بتقديم برامج المسابقات التي تنمي عقلية الطفل منذ الصغر وتمنحه شعورا بالفوز مما يدعم لديه حافز التفوق، كما تغرس فيهم حب التعاون مع الغير، وكذلك تقدم اناشيد تهتم بالجانب التعليمي من خلال الصوت والصورة التي تعتبر من أساليب التعلم الجديد لطفل ما قبل المدرسة وهي طريقة تساعد على الحفظ السريع، لا تخرج قواعد القناة عن تعاليم الدين الإسلامي بل تهتم بغرس وسطية الدين في الطفل من خلال البرامج والأناشيد الدينية المختلفة والمحببة للنفس.