التقط شارة تردد قناة بي ان سبورت BeIN Sport على جميع الأقمار لمتابعة كبرى مباريات كرة القدم

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مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي، والتي تبث بشكل حصري كبرى البطولات العربية والعالمية، تحصد قنوات الـ BeIN Sport نسب كبيرة من المشاهدة لمحتواها الرياضي المتميز، ففضلاً عن تقديمات لكبرى البطولات الهامة بشكل حصري، تحتوي أيضاً على باقة من المعلقين الرياضين لنقل صور حية للمباراة بتحليل دقيق يهم ويفيد المتابعين، فضلاً عن نقل التعليق بعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والعربية، لضمان الإستمتاع الكلي بمشاهدة المباريات، تدخل قنوات البي ان في حرب للحصول على حق البث الحصري لكبرى البطولات، مما يجعلها تضمن لمشاهدها الحصول على كل ما يريد من المباريات المفضلة.
أُطلق على قنوات البي ان سبورت في الماضي “الجزيرة الرياضية”، بإعتبارها تابعة لشبكة قنوات الجزيرة الرياضية، فقد انطلقت في نوفمبر 2003،ومقرها الدوحة قطر، وتعني بالإنجليزية بن ان سبورت “كن في الرياضة”، وهي شبكة قنوات مشفرة، تبث محتواها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقا وفرنسا وأمريكا والفلبين وعدة دول أسيوية أخرى.
من أهم البطولات التي تذاع على شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية حصرياً هي، دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية وكأس القارات وكأس الإتحاد الأسيوي وكأس أمم افريقيا والدوري الإنجليزي والإيطالي والقطري والمغربي والبرتغالي وكأس الإتحاد الإنجليزي.
تردد قنوات BeIN Sport الإخبارية المفتوحة
|القمر
|التردد
|معدل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|نايل سات
|11055 H
|5/6
|27500
|نايل سات
|12245 V
|5/6
|27500
|سهيل سات
|11566 H
|5/6
|27500
تردد شبكة قنوات بي أن سبورت ماكس HD 1 ,2
تردد قنوات بي ان سبورت على القمر الصناعي سهيل سات
تردد قنوات بي ان سبورت على النايل سات
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|12604 H
|2/3
|27500
|11054 V
|2/3
|27500
|11013 V
|2/3
|27500
تردد قنوات بي ان سبورت على يوتلسات
تتيج قنوات بي ان سبورت، امكانية استقبال تردداتها على القمر الصناعي يوتلسات 8 درجات غرب بعد ضبط الترددات التالية على أجهزة استقبال القنوات لديكم
|القنوات
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|Bei sport hd 1bein sports HD 2
bein sports HD 3
bein sports HD 4
bein sports HD 2 MAX
bein sports HD 3 max
|11013 H
|2/3
|27500
|Bein sport hd
bein sports HD 5
|11054 H
|2/3
|27500
|bein sports news الإخبارية
bein sports olympic HD 10
bein sports HD 1 MAX
bein sports HD 4 MAX
|12604 H
|2/3
|27500