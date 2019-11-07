التقط شارة تردد قناة بي ان سبورت BeIN Sport على جميع الأقمار لمتابعة كبرى مباريات كرة القدم

مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي، والتي تبث بشكل حصري كبرى البطولات العربية والعالمية، تحصد قنوات الـ BeIN Sport نسب كبيرة من المشاهدة لمحتواها الرياضي المتميز، ففضلاً عن تقديمات لكبرى البطولات الهامة بشكل حصري، تحتوي أيضاً على باقة من المعلقين الرياضين لنقل صور حية للمباراة بتحليل دقيق يهم ويفيد المتابعين، فضلاً عن نقل التعليق بعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والعربية، لضمان الإستمتاع الكلي بمشاهدة المباريات، تدخل قنوات البي ان في حرب للحصول على حق البث الحصري لكبرى البطولات، مما يجعلها تضمن لمشاهدها الحصول على كل ما يريد من المباريات المفضلة.

أُطلق على قنوات البي ان سبورت في الماضي “الجزيرة الرياضية”، بإعتبارها تابعة لشبكة قنوات الجزيرة الرياضية، فقد انطلقت في نوفمبر 2003،ومقرها الدوحة قطر، وتعني بالإنجليزية بن ان سبورت “كن في الرياضة”، وهي شبكة قنوات مشفرة، تبث محتواها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقا وفرنسا وأمريكا والفلبين وعدة دول أسيوية أخرى.

من أهم البطولات التي تذاع على شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية حصرياً هي، دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية وكأس القارات وكأس الإتحاد الأسيوي وكأس أمم افريقيا والدوري الإنجليزي والإيطالي والقطري والمغربي والبرتغالي وكأس الإتحاد الإنجليزي.

تردد قنوات BeIN Sport الإخبارية المفتوحة

القمر التردد معدل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11055 H 5/6 27500 نايل سات 12245 V 5/6 27500 سهيل سات 11566 H 5/6 27500

تردد شبكة قنوات بي أن سبورت ماكس HD 1 ,2

Advertisements

تردد قنوات بي ان سبورت على القمر الصناعي سهيل سات

تردد قنوات بي ان سبورت على النايل سات

التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 12604 H 2/3 27500 11054 V 2/3 27500 11013 V 2/3 27500

تردد قنوات بي ان سبورت على يوتلسات

تتيج قنوات بي ان سبورت، امكانية استقبال تردداتها على القمر الصناعي يوتلسات 8 درجات غرب بعد ضبط الترددات التالية على أجهزة استقبال القنوات لديكم