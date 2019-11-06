ننشر لكم تردد قناة اليرموك الفضائية 2019 على القمر الصناعي النايل سات آخر تحديث، قناة اليرموك هي قناة أردنية خاصة تأسست منذ 6 أعوام تحديداً عام 2012، وتبث القناة إشارتها عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي قناة متنوعة تقدم العديد من المسلسلات والبرامج أبرزها مسلسل أرطغرل، ومسلسل الفدائي، وبرنامج أستوديو اليرموك، وكرسي إبن جزي للدكتور صلاح الخالدي، ونقدم لكل من خلال هذا المقال تردد القناة وتوقيت عرض حلقات مسلسل أرطغرل الجزء الخامس على القناة الأردنية.

تردد قناة اليرموك الفضائية 2019 على القمر الصناعي النايل سات آخر تحديث

من المرتقب أن تقوم قناة اليرموك الفضائية عن ببث الموسم السادس من مسلسل قيامة أرطغرل على شاشتها كما عودتنا القناة على بث حلقات المسلسل منذ انطلاقة، حيث سيعرض هذا الموسم بعنوان عثمان أرطغرل وتعرض حلقات المسلسل على القناة بعد عرضها على قناة TRT 1 التركية ب 24 ساعة، أي أنها ستعرض حلقة كل خميس الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت كلاً من الأردن والقاهرة، أما الإعادة فتكون الجمعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والأردن، وإليكم جدول يوضح تردد قناة اليرموك على النايل سات:-

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11678 Nilesat أفقي 27500 3/4

توقيت عرض الجزء السادس من مسلسل أرطغرل

من المتوقع أن تعرض قناة اليرموك الجزء السادس من قيامة أرطغرل اَخر خميس في شهر أكتوبر الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والأردن، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، أما توقيت عرض إعادة الحلقة فسيكون يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت كلاً من مصر والأردن، تذاع الحلقات مترجمة للغة العربية وبجودة عالية، وعادة ما تستغرق الحلقة في حدود 70 دقيقة.

أبرز المسلسلات والبرامج التي تقدمها قناة اليرموك

تعرض قناة اليرموك الفضائية العديد من البرامج والمسلسلات الأخرى بجانب مسلسل أرطغرل، حيث تعمل القناة على مدار أل 24 ساعة، وتقدم القناة بجانب مسلسل أرطغرل مسلسل الفدائي وبرنامج استوديو اليرموك، كما تقدم القناة العديد من الأخبار على مدار اليوم.

قيامة أرطغرل الجزء الخامس البث: كل خميس الساعة 8 مساءاً بتوقيت القاهرة والأردن الإعادة: الجمعة الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة والأردن Advertisements قيامة أرطغرل الجزء الرابع البث: يومياً الساعة 10 مساءاً بتوقيت القاهرة والأردن الإعادة: يومياً الساعة 4 مساءاً بتوقيت مصر والأردن مسلسل الفدائي البث: الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر والأردن الإعادة: الساعة 12 مساءاً بتوقيت مصر والأردن

قيامة أرطغرل الموسم السادس على قنوات اليرموك وTRT وقناة دعوة

كما تقوم قناة اليرموك ببث حلقات مسلسل أرطغرل يقوم أيضاً كلاً من موقع النور وقناة تي اَر تي التركية بعرض حلقات المسلسل، حيث تذيع قناة TRT التركية الحلقة أولاً قبل القنوات العربية يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ثم يقوم موقع النور بعدها بساعات قليلة بعرض الحلقة مترجمة للغة العربية، كما أعلنت قناة دعوة الفضائية عن بث حلقات المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع الساعة السابعة ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة، ولكن من المحتمل أن يتغير موعد عرض الحلقات تبعاً لعرضها على القنوات الحصرية المالكة لحقوق المسلسل والتي من المتوقع أن تقوم بعرض المسلسل يوم الإثنين بدلاً من الأربعاء من كل أسبوع.

في حالة وجود أي مشاكل في تثبيت تردد قناة اليرموك 2019 يرجى ترك استفسارك.