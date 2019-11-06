نعرض لكم تردد قناة دعوة 2019 الفضائية أضبط الاَن أحدث تردد للقناة على النايل سات وأهم الأخبار، حيث تتميز قناة دعوة الفضائية بعرض العديد من البرامج الترفيهية، والدينية، والتربوية، التي تهتم بالفرد والأسرة على مستوى الوطن العربي، كما ستقوم القناة بعرض الموسم السادس من مسلسل أرطغرل، وهو مسلسل تركي تاريخي ويعد من أشهر المسلسلات الذي يحظي بنسب مشاهدة فائقة في الوطن العربي والعالم الإسلامي.

وتعتبر قناة دعوة قناة إسلامية تعتني بنشر الدعوة للدين الإسلامي بالحكمة، والموعظة الحسنة، والحث على العمل بما ورد في كتاب الله، والسنة النبوية المشرفة، وإتباع نهج السلف الصالح، بالإضافة لشرح وتفسير الآيات القرآنية والأحاديث وتصحيح المغالطات التي ظهرت مؤخرا عن أهل السنة، وآل البيت، وتقوم القناة بتقديم إعلام متميز وهادف، تسعى من خلاله لتلبية احتياجات مشاهديها، والعمل على بناء مجتمع إسلامي معرفي.

تردد قناة دعوة 2019

من المتوقع أن تقوم قناة دعوة ببث حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم السادس ابتداءا من نهاية شهر أكتوبر مساء كل خميس كما هو معتاد، وتعرض القناة العديد من البرامج الدينية الإسلامية عبر شاشتها، فنجد أن القناة تقدم العديد من البرامج المتميزة والرائعة، وبرامج التفسير، فتقدم برامج تفسير القرآن الكريم، وتستضيف المشايخ والعلماء، من أجل شرح المعجزات في القران، وأيضاً شرح التفسير الكامل والصحيح للقران الكريم، والقناة مجانية تمامًا، ولا تحتاج إلى اشتراك، ولم يتم تشفيرها مطلقاً، فهي مستمرة في البث طيلة اليوم بلا انقطاع، وفيما يلي تفاصيل تردد قناة دعوة 2019 على القمر الصناعي النايل سات: –

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12687 أفقي 27500 3/4

محتوى قناة دعوة الفضائية وأهم البرامج

تقدم قناة دعوة الفضائية العديد من البرامج الإسلامية الحديثة التي تهم المواطن العربي والإسلامي حول العالم، ولديها محتوى متميز من البرامج، ومن أهمها برنامج قضايا إسلامية، وبرنامج حديث الثلاثاء، وبرنامج رباعيات دعوة، وبرنامج جدد حياتك، وبرنامج وصف الجنة، وبرنامج مفاتيح التدبر، وبرنامج صحابيات، وبرنامج أنوار النبوة، وبرنامج مواقف وعبر، وغيرها من البرامج الدينية الهامة، وخلافه من الأمسيات الإنشادية، وبرامج الصحة، وشعائر الصلوات، والخطب، والدروس الإسلامية القيمة.

موعد عرض أرطغرل الموسم السادس

تقوم قناة دعوة بعرض حلقات المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل منذ انطلاقه كل خميس الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة أما الإعادة فتعرض يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وبذلك من المتوقع أن يكون موعد عرض المسلسل الجديد وهو المؤسس عثمان في أواخر الشهر الجاري، حيث تقوم قناة دعوة بترجمة الحلقة للغة العربية ونقلها على شاشتها خلال 24 ساعة من عرضها على القنوات التركية، وتبث القناة حلقات المسلسل منذ انطلاق موسمه الأول عام 2014.

نرحب بتعليقاتكم في حالة وجود أي مشاكل عند تثبيت تردد دعوة 2019.