نتابع معكم تردد قناة اليرموك 2019 وترقب متابعة المسلسل الجديد المؤسس عثمان، قناة اليرموك هي قناة أردنية تهتم بالشأن الأردني والشؤون العربية والدولية، ومتابعة تغطياتها المتميزة للأحداث الجارية، والقضايا المطروحة على الساحة، إضافة لبرامجها المتكاملة والمتنوعة من البرامج والمسلسلات العربية والتركية المدبلجة وأهمها مسلسل قيامة أرطغرل، والوثائقيات والأفلام التاريخية، حيث تستحوذ القناة على اهتمام مساحة عريضة من جمهور التليفزيون في الأردن والمنطقة العربية، وتقوم القناة بتقديم العديد من البرامج الإخبارية والحوارية والاجتماعية والوثائقية والرياضية والدينية، منها برنامج الأوائل، وبرنامج هاشتاج، وبرنامج استوديو اليرموك، وبرنامج دين ودنيا، تابعوا معنا تردد قناة اليرموك 2019.

تردد قناة اليرموك 2019 وترقب متابعة المسلسل الجديد المؤسس عثمان

تم تأسيس قناة اليرموك عام 2012، وتقدم القناة العديد من المسلسلات العربية والتركية المترجمة والمدبلجة، وعلى رأسها مسلسل أرطغرل والذي اكتسب شهرة واسعة في الوطن العربي والإسلامي، وقد تم عرض الأربعة أجزاء السابقة عليها، ويعرض هذه الأيام الجزء الخامس منه، وأيضاً يتم عرض حقات مسلسل السلطان عبد الحميد، وتبث القناة طول اليوم 24 ساعة متواصل، وإليكم تردد قناة اليرموك 2019 على القمر الصناعي النايل سات: –

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11678 عمودي 27500 3/4

موعد عرض قيامة أرطغرل 148 على قناة اليرموك

تعد قناة اليرموك الفضائية أولى القنوات العربية التي أعلنت بثها لحلقات الموسم الخامس من المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل، حيث من المرتقب أن تعرض القناة حلقات الموسم السادس من المسلسل بعنوان قيامة عثمان، ونقدم لكم المواعيد المتوقعة لعرض حلقات الموسم الجديد على القناة:-

البث: الخميس من كل أسبوع الساعة 20:00 بتوقيت مصر والأردن.

الإعادة: الجمعة من كل أسبوع الساعة 13:00 بتوقيت مصر والأردن.

بعض الصور من حلقات الموسم الخامس

أهم البرامج والمسلسلات التي تقدمها قناة اليرموك

تقدم قناة اليرموك العديد من البرامج الدينية مثل برنامج أحاديث الفتن للدكتور محمد طعمة، وبرنامج استوديو اليرموك، كما تقدم بعض المسلسلات التاريخية مثل مسلسل قيامة أرطغرل، حيث تعرض القناة حالياً الجزأين الرابع والخامس، ومسلسل الفدائي.

يرجى ترك تعليق في حالة مواجهاتكم لأي مشاكل عند تثبيت تردد قناة اليرموك 2019.