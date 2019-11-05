“Ugarit TV” إشارة ورموز تردد قناة أوغاريت السورية الجديد “نوفمبر 2019 على قمر نايل...

نقدم لكم اليوم تردد قناة أوغاريت السورية Ugarit TV على نايل سات، والتي تم انطلاق بثها المباشر في عام 2014، وتعتبر قناة أوغاريت Ugarit TVمن المنابر الإعلامية الإخبارية بسوريا، حيث تقدم القناة محتوى متنوع من الأخبار المحلية اليومية، وكذلك تقدم القناة أخبار الجيش العربي السوري،كما تقم قناة أوغاريت العديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، هذا وقد اتسعت القاعدة الجماهيرية من مشاهدي ومتابعي قناة Ugarit TV السورية، ومع تزايد البحث عن تردد قناة قناة أوغاريت السورية Ugarit TV

وتجدر الإشارة إلى أن قناة أوغاريت Ugarit TV يمكن استقبال إشارة ترددها الأرضي بجميع المحافظات السورية، وذلك من خلال القمر نايل سات، يستطيع المشاهدين في سوريا مشاهدتها من خلال اتباع ما يرد من تفصيلات عن تردد القناة بهذا التقرير، أما عن استقبال القناة الأرضي فيمكن لمشاهدي القناة من اللاذقية أن يوجهوا الهوائيات على محطة القلعة، كما يمكن للراغبين في مشاهدة القناة بمحافظة أدلب يوجهوا الهوائيات في اتجاه محطة صلنقة، أما عن سكان فيمكنهم نشاهدة القناة بوضوح في حال قاموا بتوجيه الهوائيات على محطة بوردة.

تردد قناة أوغاريت السورية Ugarit TV على نايل سات

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن استقبال بث تردد قناة قناة أوغاريت السورية Ugarit TV على نايل سات وذلك على أمواج fm من خلال التردد التالي :

التردد : 10921.

الاستقطاب : عمودي.

الترميز : 27500.

تردد قناة قناة أوغاريت السورية Ugarit TV على نايل سات ومعلومات القناة

المالك الحكومة السورية تاريخ أول بث 1 يناير 2014 البلد اللغة العربية الموقع الرسمي المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية

برامج قناة أوغاريت السورية Ugarit TV



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أهم برامج قناة أوغاريت السورية

تقدم قناة أوغاريت السورية باقة من البرامج التي استطاعت أن تجذب الكثير من المشاهدين، أما عن أهم ما قدمته وتقدمه قناة أوغاريت السورية Ugarit TV بصفة يومية ما يلي من برامج:

برنامج صباح أوغاريت.

عين على المجتمع.

حياة شباب.

القانون، والناس.

كلام في الرياضة.

برنامج حبر المواطن.

برنامج مشوار.

برنامج أصداء الحدث.

العيادة الطبية.

من أول السطر.

تردد قناة أوغاريت السورية على نايل سات