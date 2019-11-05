تردد قناة الزمالك الجديد 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

ننشر لكم فيما يلي زوار موقع “اعرف كورة” الكرام تردد قناة الزمالك الجديد، القناة التي ستكون منافسة لقناة القلعة الحمراء، الأهلي نادي القرن، وبعدما تم الإعلان عن القناة مؤخراً، وتوفيرها علي النايل سات، وكذلك الأقمار الصناعية الأخري، أصبح الإقبال علي القناة لمعرفة التردد الخاص بها كبير جداً، وقد تعددت المواضيع التي توفر الترددات القديمة وليست الجديدة، ونوفر لكم فيما يلي زوار موقع اعرف كورة الكرام، تردد قناة الزمالك 2019 علي النايل سات، التردد الجديد والخاص بشهر نوفمبر 2019.

قناة الزمالك

قام المستشار “مرتضي منصور” بإصدار بيان رسمي، والذي أكد فيه علي افتتاح قناة القلعة البيضاء، الزمالك، كما أنه ذكر وظيفة القناة الأساسية، والتي ستقوم بنقل أخبار القلعة البيضاء بالكامل، وسوف تعمل القناة ويتم افتتاحها رسمياً بشهر نوفمبر الجاري لعام 2019، وبالطبع يصبح كل مشجع لنادي القلعة البيضاء متأهب تماماً لتنزيل قناة الزمالك، ليعمل علي متابعة كافة أخبار النادي الخاص به، أولاً بأول.

السبب الرئيسي لتغيير تردد قناة الزمالك

بالطبع تم إطلاق قناة الزمالك في شهر سبتمبر الماضي، وكان يتم عليها تقديم بعض البرامج البسيطة، ولكن تم إغلاق القناة وإيقافها بشكلٍ مؤقت، لتجهيز الاستعدادات لها، وتم الإعلان مؤخراً عن نهاية كافة الاستعدادات الخاصة بالقناة، وبأنه سيتم افتتاحها في شهر نوفمبر الحالي، وتم توفير تردد جديد للقناة ونوفره لكم زوار موقع اعرف كورة الكرام.

كيفية استقبال قناة الزمالك

ننشر لكم فيما يلي زوار موقعنا الكرام، كيفية استقبال قناة الزمالك عبر إدخال التردد الموجود بالأسفل، كما أنها ستضم أفضل نخبة من الإعلاميين الرياضيين الكبار، مثل: خالد الغندور، أحمد جمال، أحمد عبد الحليم، إيهاب الفولي، منتصر الرفاعي، وغيرهم من الرياضيين العمالقة، وإليكم باقي تفاصيل القناة: