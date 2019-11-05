تردد قناة توم وجيري الجديد نوفمبر 2019 علي النايل سات

ننشر لكم زوار موقع “اعرف كورة” الكرام تردد قناة كرتون الأنمي الشهير tom and jerry، ولمن لا يعرفها فهي واحدةٌ من القنوات التي ظهرت في منتصف عام 2019، وقد أخدت شهرة كبيرة، إذ أنها انطلقت في مسيرة القنوات العملاقة في مجال الكرتون، كما أن القناة دخلت في المنافسة معها، وما ساعدها علي ذلك ألا وهي أنها اعتمدت علي شهرة مسلسل أنمي شهير قديم، ألا وهو توم وجيري، وننشر لكم فيما يلي زوارنا الكرام، تردد قناة توم آند جيري لشهر نوفمبر 2019 علي النايل سات.

نبذة عن قناة توم وجيري

تقوم القناة بعرض البرامج الكرتونية الأكثر من الرائعة والمختصة بالأطفال، حيث أنها تقوم بعرض أفلام الأنمي الحديثة والتعليمية، وكذلك توفر فيما بين الفواصل الإعلانية أكبر قدرٍ ممكن من كرتون توم وجيري، استطاعت القناة تحقيق شهرة كبيرة في وقت قصيرٍ جداً يكاد لا يذكر، وتعمل القناة حالياً علي نشر المحتوي القادم بأن يكون مناسباً لكافة المراحل العمرية، بدلاً من استهداف الفئة الصغري من البشر، ألا وهي فئة الأطفال.

تقوم القناة بعرض كرتون توم وجيري وباقي الأفلام الأنمي الأخري والمسلسلات التعليمية، مباشرةً كل واحدٍ تلو الآخر، ومن أكثر ما يميز هذه القناة، هي أنها خالية تماماً من البرامج والفواصل الإعلانية التي لا تكون ملائمة للسن المستهدف -الأطفال-، ولهذا الأمر يمكنكم عزيزي أولياء الأمور ترك أطفالكم لمشاهدة هذه القناة دون أي متابعة لهم، وتسعي القناة لتقديم محتوي تربوي تعليمي أخلاقي.

تردد قناة توم آند جيري | نوفمبر 2019

قناة tom and jerry هي قناة متاحة بشكلٍ مجاني علي النايل سات، وتستطيعون متابعتهم في كل الأوقات فهي تعمل علي مدار 24 ساعة، ولكن ينبغي عليكم أن تمتلكوا القناة بداية علي الرسيفر الخاص بكم وذلك من خلال التردد بالأسفل، وأن يكون القمر الصناعي مضبوط علي النايل سات، وإليكم فيما يلي تردد قناة توم وجيري الجديد علي النايل سات: