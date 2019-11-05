التقط شارة| تردد قناة mtv اللبنانية على النايل سات لمتابعة آخر أخبار لبنان لحظة بلحظة 

قناة mtv، قناة لبنانية تبث من بيروت عبر القمر الصناعي النايل سات، تهدف قناة mtv lebanon بأن تكون صوت الأغلبية الصامتة، بدأ انطلاقها منذ عام 1991 وهي من أهم القنوات الممثلة للأحزاب المسيحية في لبنان، وهي قناة اخبارية سياسية متنوعة، كانت قد توقفت لمدة 7 سنوات منذ عام 2002 ثم عادت للبث من جديد بداية من عام 2009، وهي قناة مجانية عربية متنوعة مفتوحة تبث طوال الـ 24 ساعة لنقل صورة حية من الشارع اللبناني من أجل متابعة الأوضاع لحظة بلحظة والوقوف على ما يستجد من أخبار لحظة بلحظة.

فضلاً عن المحتوى الإخباري الرئيسي الذي تقدمه القناة، يذاع على قناة mtv عدد من المسلسلات الدرامية الحصرية والتركية المدبلجة التي تهم فئة كبيرة من المتابعين داخل لبنان وخارجه في مختلف أنحاء العالم العربي، تعتبر قناة ام تي في من أنجح القنوات اللبنانية وأهمها، فتجذب فئة كبيرة من المتابعين لما تقدمه من فقرات متنوعة جذابة لا تصيب المشاهد بالملل والرتابة.

تردد قناة mtv lebanon 2019 على النايل سات والعرب سات

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12360 V 3/4 27500 عرب سات 11938 V 5/6 27500

تأكد من اختيار القمر، وادخال التردد السابق بصورة صحيحة، لتتمكن من التقاط شارة بث قناة MTV على أجهزة استقبال القنوات لديكم، مع العلم أن القناة متاحة عبر الترددين السابقين بجودة عالية دون تشويش.