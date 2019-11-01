تردد قناة طيور الجنة الجديد| استقبل الآن إشارة Channel Toyor Al Janah على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة الجديد، متابعة منا بما هو جديد في عالم ترددات القنوات الفضائية، نرصد لكم متابعي موقعنا “أعرف كورة” أكثر الترددات بحثاً من قبل العديد من الآباء والأمهات Channel Toyor Al Janah وهي القناة الفضائية المخصصة للأطفال بل تعد من أفضل قنوات الأطفال في العالم العربي، ويرجع السبب في ذلك إلى جودة المحتوى الذي تقدم ونوعية البرامج المقدمة للأطفال ما بين برامج ترفيهية وتعلمية وثقافية، عبر الأسطر التالية سوف نوضح لحضراتكم خطوات وكيفية استقبال تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah عبر القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة للأطفال تم تأسيسها عام 2008م، ومع بداية أول محتوى لها نجحت في أن تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من الكبار والصغار وذلك نظراً لجودة محتواها الذي يتميز بحرصه على التقاليد والعادات العربية وهو الأمر الذي ساهم في أن تكسب ثقة كبيرة من قبل الآباء والأمهات، فضلا عن أنها تملك موسوعة غنية من الأفلام الكرتونية، البرامج التعليمية، والأغاني العربية، لذلك فهي تعد من ضمن القنوات الهامة والتي تلعب دوراً رئيساً في تنمية فكر وذكاء الطفل العربي.

قناة Toyor Al Janah مقرها في مدينة عمان بالأردن، وهي تحت إشراف وإدارة رجل الأعمال المعروف خالد مقدار، ويتم بث جميع محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات من دول البحرين الشقيقة، وتحرص إدارة القناة الناجحة على أن يكون متابعيها من فئات عمرية مختلفة ومن جميع أنحاء العالم لذا فقد انتجت قناة طيور الجنة للأطفال نسخة إنجليزية يتم من خلال تلك النسخة تقديم الأغاني باللغة الإنجليزية Toyor Baby English.

قناة طيور الجنة للأطفال قدمت العديد من الكليبات الهادفة، ومن أهمهما كليب وقت الصلاة ل جنى مقداد، كليب شاور شاور ل أياد مقداد وجاد مقداد، كليب أمي تكرم عينها ل زينب المكحل، أنشودة صلى الله على محمد ل جنى مقداد، أنشودة يا شبل غزة ل عمر الصعيدي، بالإضافة إلى الألبومات المصاحبة للإيقاع ومنها، ألبوم شخابيط، ألبوم الأمورة جنى، ألبوم حلق يا نسر القسام، ألبوم أحلى سهرة، ألبوم شعب الأقصى الصامد.

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برامج قناة طيور الجنة بيبي

من خلال البرامج المميزة والفريدة ذات المحتوى الجيدة، نجحت قناة طيور الجنة بيبي أن تصبح أهم قناة فضائية للأطفال، حيث أصبحت تملك قاعدة جماهيرية تخطت الملايين من المشاهدين سواء من الأطفال أو الكبار، فضلاً عن حصولها على جائزة الدرع الماسي من اليوتيوب بعد أن وصل عدد مشتركي قناتها إلى 10 مليون مشترك، وفيما يلي أهم وأشهر برامج قناة طيور الجنة:

ماما قالت

رياضة في رياضة

أخبار الدار

شموس لاتغيب

كنز

بيت الجح

الرسام الصغير.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

عبر الأسطر التالية سنضع بين أيديكم تردد قناة Toyor Al Janah عبر القمر الصناعي النايل سات، والذي من خلاله سوف تمنحوا لأطفالكم قناة غنية بموسوعة عظيمة من الأفلام الكرتون والبرامج التعليمية الترفيهية، دون أدنى خوف أو قلق على مشاهدة أطفالكم لبرامجها، حيث تختار طيور الجنة برامجها بعناية تامة متطابقة مع مراعاة التقاليد والأصول العربية.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11315 – 11392 – 11785 (عمودي) V.

التردد: 11258 (رأسي) H

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

استقطاب: عمودي V

من خلال القمر الصناعي النايل سات يتم بث محتوى قناة طيور بيبي على مدار اليوم 24 ساعة دون توقف أو فواصل إعلانية، فضلاً عن أنها قناة مجانية لا تتطلب دفع أي اشتراكات وهو الأمر الذي ساهم بشكل فعال في جعلها من أولى القنوات الفضائية المخصصة للأطفال بل والمحببة للكبار والصغار.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة Toyor Al Janah بعديد من المميزات والتي ما أهمها:

تقدم محتوى طفولي يهدف إلى تنمية المهارات لدى الطفل مما يساعد على نشأة صحيحة وسليمة لطفل مميز لديه المهارات الإبداعية.

تساعد في اكتشاف المواهب الفكرية والفنية للصغار وذلك من خلال المسابقات التي تقدمها القناة.

تغرس المبادئ الإسلامية السلمية في أطفالنا، بجانب الحرص على إزهار العادات والتقاليد العربية في نفوس الصغار.

تسهم في غرس روح التعاون لدى الأطفال وذلك عبر البرامج المقدمة والتي توضح فكرة العمل الجماعي.

بجانب كونها قناة ترفيهية إلا أنها تسهم بشكل كبير في تعليم الصغار القراءة والكتابة، وكذلك تعليمهم الأرقام والحروف.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2019

من خلال جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال لديكم، يتم اختيار الضبط اليدوي، ومن ثم كتابة التردد بشكل سليم مع مراعاة أن يتم اختيار القمر الصناعي النايل سات، وكتابة كافة بيانات التردد، ومن ثم نضغط على كلمة بحث، ولحظات سيتم توضيح قوة إشارة استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات.