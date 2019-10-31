هنا تجد تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على نايل سات وموعد انطلاقها رسميًا

تردد قناة نادي الزمالك هو ما ينتظره عشاق ومحبي نادي الزمالك والكرة المصرية حيث من المقرر بداية إذاعة قناة نادي الزمالك الجديدة في السادس عشر من نوفمبر الجاري، وفقاً لتصريحات رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي النايل سات بالإضافة إلى خطة القناة وأبرز الإعلاميين والصحفيين الذين سيظهرون على شاشة قناة نادي الزمالك.

تردد قناة الزمالك

انتظر محبي نادي الزمالك منذ سنوات طويلة انطلاق قناة خاصة بالقلعة البيضاء على غرار قناة النادي الأهلي التي يتم بثها منذ سنوات، وسيكون بإمكانكم ضبط تردد قناة الزمالك الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من خلال إدخال الترددات الموضحة في الجدول التالي:

التردد 112019 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على القمر الصناعي النايل سات

من المنتظر أن ينضم عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والنقاد والمحللين الرياضيين إلى طاقم قناة نادي الزمالك الجديدة مع بداية انطلاقها، حيث تم التعاقد بالفعل مع نخبة من ألمع الإعلاميين والصحفيين واللاعبين ومنهم الكابتن طارق يحيي و الكابتن أحمد عبد الحليم و الكابتن أحمد سمير والإعلامي خالد الغندور والإعلامي أحمد جمال و الصحفي محمد الشرقاوي و الصحفي إيهاب الفولي والصحفي منتصر الرفاعي و الصحفي صبحي عبد السلام و الصحفي عبد الشافي صادق والصحفي كريم أبو حسين والصحفي شادي عيسى، وبمجرد ضبط تردد قناة الزمالك لديك، سوف تتمكن من متابعة كافة برامجها فور بداية تشغيل القناة.