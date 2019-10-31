تردد قناة لنا السورية الجديد بأفضل صورة HD على نايل سات وهوت بيرد Lana TV Channel

تردد قناة لنا Lana TV HD على القمر الصناعي نايل سات وهوت بيرد، هو ما يبحث عنه الكثيرون حيث أن القناة السورية مخصصة لفئة الشباب، تهتم بقضاياهم واهتماماتهم، وتعبر عنها بشكل راق يتوافق مع عادات وتقاليد مجتمعنا العربي، وموقع “اعرف نيوز” يقدم لكم من خلال سطور هذا التقرير نبذة عن القناة، وأهم البرامج والمسلسلات التي تعرضها، وكذلك أحدث تردد للقناة، متمنين لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة.

قناة لنا السورية Lana TV HD

تم إطلاق قناة لنا الفضائية مؤخرا لتنافس بقوة في عالم الفضائيات بمحتوى مميز عاكسا أهداف القناة، من الاهتمام بالشباب وتقديم محتوى هادف لهم من خلال برامج متنوعة، ولم تنسى قناة لنا اتجاه الشباب في الآونة الأخيرة إلى المحتوى الإلكتروني وتفضيلهم له عن شاشات التلفاز، وهو ما حملها على إطلاق بث مباشر اونلاين على موقعها الرسمي، أما محبي المتابعة التلفزيونية فيمكنهم استقبال تردد قناة لنا الجديد.

تردد قناة لنا

يمكن الاستمتاع بمتابعة الدراما الشيقة والبرامج المتميزة التي تقدمها قناة لنا عن طريق ضبط جهاز الاستقبال لديك على تردد قناة لنا على القمر الصناعي نايل سات أو هوت بيرد، في إطار حرص القناة على تقديم صورة مميزة لمشاهديها، تذيع القناة من بصيغة عادية SD وصيغة فائقة الجودة HD على النايل سات، ويمكنك التعرف على كافة ترددات القناة من خلال الجدول التالي: