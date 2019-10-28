تردد قناة روتانا سينما 2019 على القمر الصناعي نايل سات

يبحث عدد كبير من متابعي الأفلام السينمائية عن تردد قناة روتانا سينما، وهي واحدة من أبرز القنوات التي سطع نجمها خلال السنوات الماضية، وذلك لما تقدمه من أعمال فنية وسينمائية متنوعة على مدار الساعة، وبعض الفقرات الفنية الأخرى كالنشرات الفنية، التي يمكن من خلالها معرفة عروض الأعمال القادمة سواء على شاشتها أو عبر دور العرض المختلفة.

قناة روتانا سينما هي ملك للأمير وليد بن طلال، الذي يعتبر واحداً من أثرى أثرياء العالم، على المستوى الدولي، والمحلي، بحسب مجلة فوربس، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة قنوات روتانا السعودية، فهو له الكثير من المشروعات الناجحة، في مجال الإنشاءات، والفنادق، وبالإضافة إلى روتانا سينما، فهو يمتلك أيضاً كافة قنوات روتانا الأخرى، مثل روتانا خليجية، روتانا كلاسيك، روتانا دراما.

هذا وتعتبر قناة روتانا سينما، واحدة من أشهر القنوات التي تلقى رواجاً كبيراً في مصر والوطن العربي بشكل عام، حيث يتم من خلالها عرض العديد من الأفلام الحصرية، ما بين كوميدي، أكشن، دراما، تراجيدي، وغيرها من الفئات المختلفة، لذلك يكثر البحث بين الحين والآخر عن تردد روتانا سينما، وكان الإطلاق الرسمي للقناة في 31 ديسمبر عام 2004، وحددت القناة شعار لها أصبح مقولة يتم ترديدها بين الحين والآخر في بعض الأحيان، وهو مش هتقدر تغمض عينيك، وتقوم بعرض الأعمال على شاشتها بأعلى دقة وجودة.

تردد قناة روتانا سينما

يمكن متابعة تردد قناة روتانا سينما 2019 على تردد 11295، معامل الترميز 27500.