حظى تردد قناة توم وجيري للأطفال 2019 على النايل سات لمتابعة أحدث برامج الكرتون بنسبة متابعة عالية، نظرًا لأن الجميع يعشقون مشاهدة كرتون القط والفأر، ويبحث الآباء والأمهات دائمًا عن أحدث القنوات التي تقدم أشياء مُسلية للأطفال بالإضافة إلى أشياء خالية من الألفاظ والمشاهد الغير لائقة، ولهذا فأن الجميع يبحث عن تردد القناة لأنها تقدم كل ما هو جديد في عالم الأطفال، وهذا ما جعل القناة تصبح أبرز قنوات الأطفال في الشرق الأوسط.

تردد قناة توم وجيري للأطفال

تسعى قناة توم وجيري إلى تقديم أجدد وأروع أفلام الكرتون للأطفال، من ضمنهم كرتون ضمن وجيري، والذي يُعد أقدم أفلام الكرتون إنتاجًا، ولكنه على الرغم من ذلك يحظى بنسبة متابعة كبيرة، فيتابعه الشباب لأنه يذكركهم بأروع الذكريات حول طفولتهم، ويتابعه الصغار، لأن يقدم مغامرات حقيقية رائعة بين القط توم والفأر جيري، وأكثر ما يميز القناة أنها تراعي العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الشرقي، فتخلو من المشاهد والألفاظ الغير لائقة.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

أهداف قناة توم آند جيري

تقدم قناة توم آند جيري أفلامها وبرامجها مجانًا طوال 24 ساعة دون وجود أي فواصل إعلانية مملة، وهي تقدم بالإضافة إلى كرتون توم آند جيري وباقي أفلام الكرتون العديد من الأغاني التعليمية، مع الكثير من ألعاب الذكاء مثل ألعاب توم وجيري وتساعد الأطفال دائمًا للوصول إلى الحل بخطوات بسيطة وسهلة، مما يؤدي إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم على التفكير والإبداع والوصول إلى الحل.