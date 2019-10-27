اعرف هنا معنا ◀️ تردد قناة نون كيدز Noon Kids على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجمل برامج الأطفال...

تابع معنا قناة Noon Kids للاطفال تعتبر من أبرز قنوات الاطفال Noon Kids تردد قناة نون كيدز Noon Kids على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجمل برامج الأطفال، حيث يبحث الكثير من المهتمين بمتابعة قنوات الأطفال عن تردد قناة نون كيدز Noon Kids الجديد لمشاهدة كل ما يخص الطفل في المراحل العملية المختلفة، حيث تهتم القناة بعرض محتوى هادف وتربوي من خلال برامجها المتنوعة والدروس الدينية والتعليمية التي تذيعها عبر شاشتها، والذي جعلها من أهم قنوات الأطفال التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي ويحرص على متابعتها جمهور كبير في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، مما عمل على زيادة عدد متابعين القناة بشكل ملحوظ وجعلها من أهم القنوات التليفزيونية المهتمة بالطفل.

تعرف على:

Advertisements

تردد قناه نون كيدز للاطفال على النايل سات 2019 تردد قناة Noon Kids

تردد قناة نون كيدز Noon Kids

تبث قناة نون كيدز عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال تردد 11316 باستقطاب عمودي “v” ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3، وتسعى قناة نون كيدز لتحقيق العديد من الأهداف السامية والتي من أهمها تعليم الطفل التعليم الهادف من خلال محتوى ترفيهي محبب لدى الأطفال، بالإضافة إلى معرفة النطق الصحيح للأرقام والحروف وأسماء الفاكهة بالعربية والإنجليزية، كما تحرص على تعليم الطفل للعادات والتقاليد والتربية الدينية الصحيحة وتوعية روح التعاون داخل الأطفال من صغرهم، وبالإضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى.

قناة الأطفال نون كيدز Noon Kids

تعرض قناة نون كيذر العديد من البرامج التعليمية والترفيهية التي تخص الأطفال بمختلف المراحل العمرية ومنها برنامج “النجم الصغير” وبرنامج “روناجرو” و”هوا نون” وبرنامج “الرابح مين”، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أجمل الأفلام الكرتونية القديمة والحديثة وأفلام الرسوم المتحركة التي تعمل على جذب انتباه الأطفال ويفضلها الجميع، وذلك عن طريق بثها للبرامج والأفلام بأحدث التقنيات والجودات منها تقنية ال SD العادية وكذلك التقنية فائقة الجودة HD، وتساعد تلك البرامج المذاعة عبر شاشة قناة “نون كيدز” الأطفال على استيعاب الطفل لكل ما يدور من حوله.