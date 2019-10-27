تردد قناة طيور بيبي على النايل سات مجانا 2019

قناة طيور الجنة من القنوات المحببة للكبار والصغار لما تقدمه من برامج هادفة للطفل المسلم وأناشيد تعليمية جميلة، لقد بدء ظهورها الأول في عام 2007 ميلادي، وقد حرص مالك القناة خالد مقداد على جعل القناة تهدف لترسيخ القيم والأخلاق في نفوس الأطفال منذ الصغر، لذلك تم إطلاق قناة طيور بيبي للأطفال تحت سن السادسة سنة 2012 ميلادية والتي راعت في أسلوبها عنصر التشويق والإثارة من خلال الكليبات المصورة والأناشيد المختلفة.

أناشيد قناة طيور بيبي

تتميز القناة بتقديم فن هادف وتعليمي لأطفالنا الصغار مع الرسوم المتحركة الجميلة ستكون مشاهدة القناة متعة لطفلك ومن هذه الأناشيد ما يلي:-

أناشيد تعليم الحروف والأرقام بالصوت والصورة رائعة

أناشيد لتعليم الأشكال.

كليبات خاصة بالحيوانات الأليفة.

كليب أنشودة محمد نبينا.

رتب أوقاتك.

استقبال قناة طيور بيبي 2019

تجعل التربية والتعليم بشكل مختلف وخصوصًا للأطفال الصغار قبل مرحلة المدرسة، يمكنهم معرفة الكثير من المبادئ والسلوكيات الحسنة عن طريق متابعة القناة، فمن خلال سرد القصص بطريقة مبتكرة وجذابة يمكن أن يتعلم طفلك الخصال الحميدة بكل سهولة، كما أن هناك القصص التعليمية التي توسع مدارك العقل لطفلك مثل القصص عن الفصول الأربعة وكيفية التفريق بينهم، أهمية الخضروات والفاكهة لصحة الطفل وغيرها من القصص المفيدة، قناة طيور بيبي حققت نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي وترددها كالتالي.