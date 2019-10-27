تردد قناة الكويت HD 2019 على القمر الصناعي نايل سات KTV

يبحث عد كبير من متابعي القنوات الفضائية، عن تردد قناة الكويت HD، وهي القناة الحكومية الرسمية التي أطلقتها وزارة الإعلام في دولة الكويت، وتتمثل في القناة الأولى الكويتية، والتي تم إطلاقها بشكل رسمي في عام 1961، وتهدف القناة إلى نشر المحتويات الإخبارية المتعلقة بالدولة، وعلاقتها بالدول الأخرى، وبعض البرامج والفقرات الأخرى التي تهم مواطني الكويت بشكل عام، سواء متابعات إخبارية، أو فقرات أخرى متنوعة.

من أبرز أسباب البحث عن تردد قناة الكويت الجديد، هي أنها تقدم العديد من الموضوعات والمحتويات المختلفة، من بينها المحتويات الثقافية، الرياضية، الفنية، كما أنها تقدم العديد من البرامج المختلفة التي تعتبر حلقة الوصل بين المواطن في دولة الكويت، وبعض المسؤولين في الحكومة لحل كافة المشاكل المتعلقة بحياة المواطنين، لذلك جاء البحث عن تردد الكويت القناة الأولى.

هذا وتعتبر قناة الكويت واحدة من أقوى القنوات المتعلقة بالشأن الكويتي بشكل عام، وأيضاً تهتم بالشأن الدولي والعربي، حيث تعمل القناة على تلبية احتياجات الجمهور، وتوفر له العديد من البرامج المختلفة، ولهذا يبحث عدد من المشاهدين عن تردد قناة الكويت HD بشكل يومي، وتعتبر القناة الكويتية هي ثاني قناة تليفزيون كويتي بعد لتليفزيون العراقي، وكانت بدايتها بعرض البرامج لمدة 4 ساعات يومياً بالأبيض والأسود، إلا أن التطور التكنولوجي جعل لها مكانة كبيرة فيما بعد

ومن أبرز البرامج التي يتم تقديمها عبر قناة الكويت الجديدة، برنامج بين الشوطين، برنامج كلاكيت، برنامج ستار شو، ومجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية، والمسلسلات الدرامية، والعديد من الأفلام العربية المختلفة من خلال فقرات ترفيهية مختلفة.

تردد قناة الكويت HD

تردد قناة الكويت HD على تردد 11054، معدل الترميز 27500، الإتجاة عمودي، بينما قناة الكويت SD على تردد 11678، معدل الترميز 27500، الإتجاه عمودي.