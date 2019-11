تردد قنوات mbc الجديدة على نايل سات وعربسات || استقبل تردد قناة ام بي سي 5 المغربية

نقدم لكم تردد قنوات mbc الجديدة، حيث أن قنوات إم بي سي تعد من أقوى القنوات التي أثبتت تواجدها على الساحة الفضائية منذ نشأتها، وهي تقدم أقوى البرامج والمسلسلات والتوك شو والأفلام العربية والأجنبية، لذلك احتلت المراتب الأولى على خريطة الشاشات المشاهدة عربيا على نطاق كبير من خلال تردداتها القوية.

تردد قنوات mbc الجديدة

أطلقت إم بي سي قنوات جديدة بالإضافة إلى باقة القنوات القديمة mbc one. mbc two. mbc four. وغيرها من القنوات التي أضافت لها مؤخرا قناتي”إم بي سي العراق، وإم بي سي فايف الموجهة إلى مناطق شمال إفريقيا وخاصة المغرب وتعرض مجموعة من البرامج والمسلسلات القوية والهادفة كعادة قنوات إم بي سي، وتعتمد قنوات إم بي سي على ترددات قوية تعمل على النايل سات وعرب سات وتنتشر في جميع أنحاء الوطن العربي.

اسم القناة تردد القمر الصناعي النايل سات تردد القمر الصناعي العرب سات mbc one 11470 عمودي معدل ترميز 27500 11270 عمودي معل ترميز 27500 2 MBC 12015 عمودي معدل ترميز 27500 mbc 3 11470 عمودي معدل ترميز 27500 11270 عمودي معدل ترميز 27500 mbc 4 11470 عمودي معدل ترميز 27500 mbc 5 11559 عمودي معدل ترميز 27500 mbc max 11560 عمودي معدل ترميز 27500 MBC ACTION 11476 عمودي معدل ترميز 27500 12284 عمودي معدل ترميز 27500 إم بي سي مصر mbc masr 12015 عمودي معدل ترميز 27500 12270 عمودي معدل ترميز 27500 إم بي سي مصر2 mbc masr 12015 عمودي معدل ترميز 27500 12270 عمودي معدل ترميز 27500

تردد قناة ام بي سي 5