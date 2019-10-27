تردد قناة اليرموك الجديد 2019 … الناقلة الرسمية لأفضل المسلسلات التركية

تردد قناة اليرموك الجديد 2019 من الترددات التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص، لما تقوم بتقديمه من برامج مميزة، بالإضافة إلى اهتمامها بعرض المسلسلات التركية ذات الطابع التاريخي الذي يفضله العديد من الأشخاص، فقد قامت مؤخراٌ بعرض المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل، ولهذا فسوف نقوم بنشر ترددها لمتابعيها من جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة اليرموك الجديد 2019

نظراٌ لاهتمام الكثير من الأشخاص بمعرفة تردد قناة اليرموك الجديد فسوف نقوم بعرضه خلال السطور القليلة القادمة، فقد قام القائمين على القناة بتحديث التردد بتقنية HD عالية الجودة، من أجل الاستمتاع بمشاهدة مميزة خالية من أي تشويش أو تقطيع.

فالقناة استطاعت أن تنال على شهرة كبيرة جداٌ خلال الفترة الأخيرة، وهذا من خلال اهتمامها بنقل أحداث الجزء الخامس من مسلسل التاريخي التركي قيامة ارطغرل، وتستطيع ضبط ترددها الجديد من خلال التردد الأتي :-

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

برامج Yarmouk TV

تقوم قناة اليرموك بعرض العديد من البرامج والمسلسلات التاريخية، مما يجعلها محط أنظار الكثير من الأشخاص بجميع أنحاء الوطن العربي، ومن ضمن برامجها:

أستوديو اليرموك الذي يقدمه ينال فريحات.

برنامج دين ودنيا الذي يقوم بتقديمه دكتور أحمد نوفل.

برنامج الأوائل الذي يقدمه حسام عواد.

برنامج بلدي، الذي يطوف حول العديد من مدن الوطن العربي، ليخبر الجميع عن تاريخ كل بلد.

برنامج بيتكم عامر.

وبرنامج أرض الصوان.

بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أفضل قائمة الأعمال الدرامية التاريخية، التي أصبح لها جمهور عريض بجميع أنحاء الوطن العربي.