تردد قناة الرحمة الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الرحمة !! تعتبر قناة الرحمة من أشهر القنوات الاسلامية على القمر الصناعي النايل سات والتي تجذب ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي والتي يمتلكها الداعية الشيخ محمد حسان، وتحرص قناة الرحمة على شرح علوم القرآن والسنة، بالإضافة إلى عرض مجموعة كبيرة من البرامج الفقهية لتعليم الدين الإسلامي بالشكل الصحيح، وفضلاً عن المحتوى الهادف الذي تقدمه القناة للأمة الإسلامية والتي جعلها من أكثر القنوات الإسلامية التي تحظى باهتمام عدد كبيرة من العائلات والأسر الإسلامية في مصر والدول العربية، وتقوم قناة الرحمة ببث برامجها وفقراتها على مدار الـ 24 ساعة طوال اليوم دون توقف أو تشفير، كما أنها لا تحتاج إلى أية إشتراكات شهرية أو سنوية.

قناة الرحمة

تستضيف القناة عدد كبير من الشيوخ والدعاة الإسلاميين المعروفين وعلى رأسهم الشيخ محمد حسين يعقوب وأمين الأنصاري وأبو الفتوح عقل ومحمد حسن وعمرو أحمد ومحمد الزغبي ومحمد العبيدي و محمد الحسانين وهاني حلمي والدكتور محمد صلاح وغريب رمضان وسمير تقى الدين ومصطفى مراد ومقدام الحضري و أشرف عامر و أبو بكر الحنبلي.

تردد قناة الرحمة

يمكنكم ضبط تردد قناة الرحمة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من أجل مشاهدة البرامج الدينية المتميزة وشرح علوم القرآن والسنة بواسطة نخبة من أشهر الشيوخ والدعاة على مستوى العالم الإسلامي، وإليكم تردد قناة الرحمة 2019 على القمر الصناعي النايل سات وفقاً لآخر تعديل من خلال القيم التالية:

تردد قناة الرحمة 10873 رأسي “عمودي” V على نايل سات، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 7/8.

تردد الرحمة الجديد

يحرص ملايين المشاهدين من مختلف الدول الإسلامية والعربية على متابعة قناة الرحمة لما تقدمه من برامج إسلامية متنوعة ومن أبرز هذه القنوات: برنامج أحسن القصص، حكمة الباري، الداء والدواء، حكيم الزمان، طباخ العيلة، بالإضافة إلى برنامج بيت العز، ماذا قدم المسلمون للعالم، نساء في القرآن، أفلا تبصرون، هل يستويان، أنوار الكهف ، فضلاً عن برنامج أسرار الصلاة، أيام الصديق، حكايات الفوانيس، قرآن المغرب، الأخلاق، ويمكنك متابعة كافة البرامج بعد ضبط تردد قناة الرحمة كما هو مبين بالأعلى.