تردد قناة السعودية للقرآن الكريم بأعلى جودة HD على كافة الأقمار الصناعية

تردد قناة السعودية قرآن !! يحرص الملايين من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي على مشاهدة قناة السعودية القرآن الكريم Saudi Quran بشكل يومي وذلك لما تتميز به القناة من عرض صورة دائمة للحرم المكي طوال اليوم على مدار الـ 24 طوال أيام السنة باستثناء يوم عرفة فقط والذي تنقل فيه مشاهد ولقطات حية من جبل عرفة لمتابعة مناسك الحج المختلفة، وهو ما يميز قناة السعودية قرآن عن مختلف القنوات الإسلامية المتنوعة، وقد تم انطلاق قناة السعودية قرآن منذ 10 سنوات وبالتحديد في عام 2009 ويتم إذاعة القناة من مكة المكرمة، والقناة تابعة لوزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أحدث تردد لقناة السعودية قرآن Saudi Quran 2020 على الأقمار الصناعية المختلفة:

على قمر النايل سات بجودة SD تردد 12149 أفقي H، معدل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 3/4.

على قمر النايل سات بجودة HD تردد 12284 رأسي V، معدل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 5/6.

على قمر العرب سات بجودة SD تردد 12015 رأسي V معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4.

على قمر العرب سات بجودة HD تردد 11230 أفقي H معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6.

على قمر العرب سات بجودة HD تردد 12149 أفقي H معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6.

على قمر هوت بيرد بجودة SD تردد 12654 أفقي H معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6.

قناة السعودية قرآن

تحرص قناة السعودية قرآن على إذاعة تلاوة القرآن الكريم طوال اليوم على مدار الـ 24 ساعة بشكل مستمر ودون إنقطاع، وتنقل القناة بشكل مباشر لقطات حية من المسجد الحرام بمكة المكرمة أثناء إذاعة تلاوة القرآن الكريم بصوت نخبة من كبار الشيوخ في الحرم المكي والعالم الإسلامي، كما يتميز تردد قناة السعودية قرآن بنقل مناسك الحج في كل عام بشكل مباشر من مختلف البقاع المقدسة وهو ما يحظي بمشاهدة ملايين المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي، كما تذيع صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى نقل جميع الصلوات الخمس من المسجد الحرام يومياً.