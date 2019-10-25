استقبل تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry على النايل سات

عادة ما يبحث الآباء عن ترددات قنوات الأطفال من أجل تسلية أطفالهم في وقت الفراغ، ونجد أن أن أكثر الترددات ألتي يتم البحث عنها هو تردد قناة توم وجيري، حيث تقوم القناة بعرض الكثير من أفلام الكرتون والمسلسلات الشهيرة والتي من بينهم سلسة كرتون توم آند جيري الغني عن التعريف، فلا يوجد أي طفل في العالم لا يعرف بهذا الكرتون، فنشأ العديد من الأجيال عليه ومازال ينشأ عليه الكثير حتى وقتنا الحالي، وإليكم تردد قناة توم وجيري في السطور التالية:

تردد قناة توم وجيري

وهى أحد قنوات الأطفال الشهيرة والتي تخصصت في عرض كل ما يخص الأطفال الصغار من أفلام كرتونية وأفلام انمي، ورسوم متحركة مختلفة، وبرامج ترفيهية متنوعة، ومن الجدير ذكره أن القناة تحمل اسم مختلف على جهاز الرسيفر ولكن تم إطلاق اسم توم وجيري عليها لكثرة عرضها كرتون القط والفأر، ويمكن استقبال تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات، والاستمتاع بكافة ما يُعرض عبر شاشتها.

استقبال تردد قناة توم وجيري 2019

ويذكر أن سلسلة توم آند جيري تم ابتكارها في عام 1940، وذلك على يد كلا من جوزيف بارييرا والرسام ويليام حنا، وتدور أحداث هذا الكرتون على المنافسات والصراعات بين القط توم ذو اللون الرمادي، والفأر جيري ذو اللون البني الفاتح، ومن خلال التردد التالي يمكن استقبال القناة بكل سهولة: