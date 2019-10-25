تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد على نايل سات لمتابعة كرتون القط والفأر – ترددات 2020

تردد قناة توم وجيري الجديد أصبح من بين الأكثر بحثاً على الإنترنت، حيث تتميز قناة توم وجيري Tom And Jerry عن غيرها من قنوات الأطفال بأنها تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والتي تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الأطفال وتنمية عقولهم، وتوسيع مداركهم، حيث تحرص القناة على تقديم محتوى متميز طوال الـ 24 ساعة دون إنقطاع أو أية فواصل إعلانية وهو ما جعلها من القنوات الرائدة في مجال قنوات الأطفال في فترة قصيرة جداً، وفي هذا التقرير نعرض لكم تردد قناة توم آند جيري على نايل سات.

تردد قناة توم وجيري

تحرص قناة توم جيري Tom & Jerry على عرض مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون الشهيرة توم وجيري، سواء القديمة أو الجديدة، وهو ما جعلها تمتلك قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة خلال فترة قصيرة للغاية، وتمكنت من حصد ملايين المشاهدات في مختلف البلدان العربية، حتى أصبحت واحدة من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة على القمر الصناعي النايل سات وإحتلت مكانة متميزة بين قنوات الأطفال في السنوات الأخيرة.

ونستعرض معكم من خلال الجدول التالي أحدث تردد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات:

اسم القناة توم وجيري Tom and Jerry القمر الصناعي نايل سات Nilesat التردد 11354 الاستقطاب رأسي “عمودي” V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد توم وجيري Tom and Jerry على نايل سات

تعتبر أفلام الكرتون توم وجيري من أشهر وأفضل أفلام الكرتون على مر التاريخ، حيث تحظى هذه الأفلام بحب كبير من جانب قطاع عريض من المشاهدين حول العالم من الكبار والصغار على حد سواء منذ بدأ عرض هذه الأفلام لأول مرة منذ عشرات السنين، حيث تدور أحداث أفلام توم وجيري حول الصراع الأزلي بين القط توم والفأر جيري، وتتضمن الحلقات مغامرات شيقة ومسلية بين توم وجيري، حيث يحاول توم دائماً الإمساك بجيري ولكن الأخير يتميز بالذكاء والدهاء الشديد ولذلك يستطيع الإفلات في كل مرة من قبضة توم، ليتعرض الثنائي لمجموعة من المطاردات الكوميدية الممتعة بمكنكم متابعتها والاستمتاع بها بعد استقبال تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry Channel Frequency.