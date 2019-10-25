تردد قناة سعودي 24 الرياضية saudi 24 sport live .. هنا آخر تحديث على قمري نايل سات وياه سات

تردد قناة سعودي 24 الرياضية saudi 24 sport live آخر تحديث على قمري نايل سات وياه سات نقدمهم لكم في هذا الموضوع، حيث يتابعه الجماهير السعودية خاصة والعربية على وجه العموم لما تقدمه من مضمون جذاب ومختلف عن نظيرها من القنوات الرياضية، وحصلت قناة سعودي 24 على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، كما مجموعة من المباريات العربية، وتقدم برامج واستوديوهات تحليلية عبر كل مباراة بحضور نخبة من الإعلاميين والمحللين الرياضيين واللاعبين، لذلك نهتم بنقل تردد قناة سعودي 24 الرياضية saudi 24 sport live آخر تحديث لمتابعيها.

تردد قناة سعودي 24 الرياضية

نعرض تردد قناة سعودي 24 الرياضية saudi 24 sport live آخر تحديث على قمري نايل سات وياه سات لكى تتمتعون بمشاهدة المباريات والاستوديوهات التحليلة على النحو الآتى:

القمر التردد والاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12566 عمودى V)) 5/6 نايل سات 11526 رأسي H)) 5/6 ياه سات 11938 رأسي (H) Yahsat52.5°

قناة سعودي 24 الرياضية

تحرص قناة سعودي 24 الرياضية saudi 24 sport live على مواكبة التطور التكنولوجي وضم مزيد من الشباب لفريق عملها، لذلك أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة “تويتر” فرصة رائعة على من يري نفسه لديه القدرة والموهبة للمشاركة في برامجها، ومن يريد أن يلتحق بها عليه الإشتراك بإرسال رغباته على الواتس آب رقم 0555592843

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وحصلت بذلك قناة سعودي 24 الرياضية على جماهيرية عريضة، ونسب مشاهدة عالية، وبات الشباب يبحثون عن تردد قناة سعودي 24 الرياضية saudi 24 sport live آخر تحديث على الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعته ما تبثه على شاشتها.