تردد جميع قنوات طيور الجنة وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات 2019

قناة طيور الجنة تم افتتاحها عام 2008 ميلادية، وهي قناة موجهة للأطفال في كل أنحاء العالم، تميزت القناة بأناشيدها الهادفة للأطفال والتي تساعد على غرس القيم والمبادئ في نفوس الأطفال، لقد تطورت قناة طيور الجنة منذ افتتاحها إلى الآن، وتعود القناة لمالكها، خالد مقداد فلسطينى الأصل وحاصل على الجنسية الاردنية ، قرر أن يفتتح قناة للاطفال واسماها طيور الجنة ومقر القناة بالاردن، تطورت القناة فأصبح لها العديد من القنوات الأخرى الموجهة حسب السن واللغة.

ترددات قنوات طيور الجنة المختلفة

قناة طيور الجنة 1،2 ترددها 11315 عمودي على القمر نايل سات.

قناة طيور بيبي تردد 11315 عمودي على النايل سات وتردد 11310 على القمر عرب سات وهى موجهة للأطفال دون السادسة.

قناة طيور بيبي التركية: تردد 11881 افقي على قمر النايل سات تردد 10853 افقي على قمر الهوت بيرد وهي قناة موجهة للأطفال في تركيا.

تردد قناة طيور بيبي انجلش: هو 11881 افقي على قمر النايل سات و 10853 أفقي على الهوت بيرد وهدف القناة هو تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية بكل سهولة.

انجازات قناة طيور الجنة

اصبحت قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال على مستوى الوطن العربي التي حققت نسب مشاهدة عالية لبرامجها، قناة طيور الجنة على اليوتيوب قد تصدرت المراكز الأولى فهى لديها أكثر من 6 مليون مشترك، لدى قناة طيور الجنة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.