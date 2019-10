The eighth round of the league- استقبل تردد قناة السعودية الرياضية الجديد المجانية 2019… تردد...

The eighth round of the league – تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2019، نوافيكم اليوم احدث تردد لقناه السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، حيث أن قناة السعودية الرياضية من أهم وأبرز القنوات الرياضية ويتم البحث عنها لدي الكثير من المشاهدين، وذلك لأنها تعمل على نقل مباريات مسابقة سوبر كلاسيكو السعودية مباشرة وبالمجان على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات بصوره عاليه الجودة، ويمكن لجميع محبي الكره مشاهدتها من خلال تردد قناة السعودية الرياضية، وذلك لأنها من أوائل القنوات التي شهدت العديد من الإقبال من عشاق الرياضة، وهي من أهم القنوات المتخصصة في الرياضة بالمملكة السعودية وتقوم بالبث وإذاعة لجميع الأخبار الرياضية والأحداث المستجدة الخاصة بالكره للمنتخب السعودي، وتقوم بمتابعة كافه المباريات الخاصة بالدوري السعودي المقامة داخل البلاد.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة الدوري السعودي موسم 2019-2020

مباريات الدوري السعودي موسم 2019-2020 اسم الملعب مواعيد مباريات الجولة الثامنة بالدوري السعودي الاتفاق × العدالة ملعب الأمير محمد بن فهد الخميس 24 أكتوبر 2019

17:455 السعودية، 16:45 مصر الشباب × الوحدة ملعب الأمير خالد بن سلطان الخميس 24 أكتوبر 2019

19:55 السعودية، 18:55 مصر الفيحاء × الفتح ملعب الملك سلمان الجمعة 25 أكتوبر 2019

18:00 السعودية، 17:00 مصر ضمك × الرائد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الجمعة 25 أكتوبر 2019

18:20 السعودية، 17:20 مصر التعاون × الفيصلي مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة السبت 26 أكتوبر 2019

الساعة 18:05 السعودية، 17:05 مصر الحزم × الأهلي ملعب الحزم السبت 26 أكتوبر 2019

الساعة 18:10 السعودية، 17:10 مصر الاتحاد × أبها مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” الأحد 27 أكتوبر 2019

الساعة 18:25 السعودية، 17:25 مصر الهلال × النصر استاد جامعة الملك سعود الأحد 27 أكتوبر 2019

الساعة 19:55 السعودية، 18:55 مصر

مميزات قناة السعودية الرياضية

تتميز بأنها من أهم القنوات الرياضية السعودية، فهي تقوم بإذاعة كل ما هو جديد في عالم الرياضة، وأيضا تتميز بأنها استطاعت الوصول إلي أقصى درجات النجاح في فتره قصيرة، وأيضا تتمتع بنسب مشاهده عاليه من كافة محبي الكره السعودية، فهي متميزة بخطف أنظار جميع المتابعين إليها دونا عن باقي القنوات الأخرى، وتتميز القناة ببث البرامج الرياضية المتنوعة مثل برنامج المنتخب السعودي، وبرنامج مواهب، وبرنامج الطريق الي روسيا، وبرنامج الوجه الآخر، بالإضافة إلي برنامج الملعب، ومن أهم ما يميزها أنها تقوم بإذاعة كافه المسابقات السعودية والدوريات، مستخدمة أعلى التقنيات المتميزة عالية الجودة HD، لتبث على مدار 24 ساعة بشكل متصل بدون تشفير.

تردد قناة “KSA SPORTS” السعودية الرياضية

لقد قمنا بنشر هذا المقال نتيجة لزيادة معدلات البحث من جميع محبي الكره والمشجعين السعوديين، عن تردد القناة الجديد، وذلك لما تقدمه من مجهودات رائعة ومميزه من حيث قيامها تغطيه كاملة لأغلبية المباريات مباشرة وحصريا وبالمجان، وهي تقوم بعرض كافه المباريات للمنتخب السعودي أو الأندية داخل المملكة العربية السعودية، وتقوم بمتابعه أهم الأخبار الرياضية باستمرار طوال اليوم، وتعمل القناة على المساهمة في نشر الوعي الثقافي الرياضي لدي الشباب السعودي، من خلال بثها للبرامج الرياضية السعودية، ويقوم بتقديم هذه البرامج نخبه من أفضل المعلقين والمحللين لجميع الأحداث الرياضية.

تردد قناة السعودية الرياضية 2،1 على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة “KSA SPORTS” النايل سات 11284 27500 5/6 عمودي V قناة “KSA SPORTS” النايل سات 12149 27500 3/4 أفقي H

تردد قناة السعودية الرياضية 2،1 على القمر الصناعي العرب سات