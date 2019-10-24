تردد قناة توم وجيري الجديدة 2019 وآخر تحديث اليوم

يبحث الكثير من الأطفال على قناتهم المفضلة والمحببة، والتي تحمل اسم الكرتون المميز، والمفضل لهم ألا وهي قناة توم وجيري، والتي يتابعها العديد من الأطفال، وتقدم هذه القناة يومياً مسلسل توم وجيرى، والذي يمتليء بالمغامرات التي تقوم بها القطة والفأر دائماً، والتي يحبها الملايين من الأطفال، لذا تم إطلاق هذه القناة للمشاهدين الصغار على القمر الصناعي، ولذى يحتوى أيضاً على العديد من القنوات الأخرى ذات المحتويات المميزة والهادفة للأطفال، مثل قناة طيور الجنة، وقناة طيور الجنة بيبي، ويمكنكم البحث عن تردداتهم الصحيحة، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عدة ترددات خاطئة لقناة توم وجيرى لكننا في مقالنا اليوم سوف نقدم لكم التردد الصحيح على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيرى الفضائية

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11354.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.





فضائية توم وجيرى



وتقدم هذه القناة المحتوى المميز، والذي يبحث عنه كافة الأطفال في جميع قنوات الأطفال الأخرى، ولكن موعدهم معه قليل جداً، ونادراً ما يجدونه لذا كانت فكرة ممتازة لإنشاء قناة خاصة للأطفال حتى تعرض عليهم بشكل يومي، ومستمر الكرتون المحبب لديهم طوال اليوم، والذي تدور أحداث حول قصة القط والفأر الذين يقومون بالمغامرات سوياً، وقد تجدهم ضد بعضهم البعض أحياناً، وأحياناً أخرى متعاونين للقيام بأمور مليئة بالحماسة، لذا يعشقهم العديد من الأطفال حول العالم خاصة في الوطن العربي.