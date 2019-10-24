تردد قناة مافيا سينما MAFIA TV الجديدة على النايل سات لمتابعة أحدث الأفلام

تردد قناة مافيا أصبح تريند على الإنترنت خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت القناة من جذب عدد كبير من المشاهدين في مصر ومختلف الدول العربية خلال الفترة الماضية في ظل عرضها لمجموعة متنوعة من أحدث أفلام السينما المصرية الجديدة والقديمة على حد سواء وهو ما نال إعجاب قطاع كبير من المشاهدين، وأصبح تردد قناة مافيا سينما MAFIA TV من أكتر الترددات التي يبحث عنها المشاهدين خلال الفترة الأخيرة على محرك البحث جوجل من أجل ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، من أجل الإستمتاع بمشاهدة مجموعة كبيرة من أجمل الأفلام المصرية وخاصة الأفلام الحديثة التي يتم عرضها في السينما مؤخراً، ولذلك أصبحت قناة مافيا سينما من أكثر قنوات الأفلام مشاهدةً حالياً.

تردد قناة مافيا

تحرص قناة مافيا أفلام MAFIA TV على عرض الأفلام طوال الـ 24 ساعة دون إنقطاع أو تشفير، بالإضافة إلى أنها لا تقدم أية فواصل إعلانية أثناء الأفلام وهو ما يميزها عن غيرها من قنوات الأفلام المختلفة، ولذلك تمكنت من جذب ملايين المشاهدين الذين يعشقون مشاهدة الأفلام الرومانسية والأكشن، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأفلام الكوميدية المفضلة لديهم.

وخلال فترة قصيرة استطاعت قناة مافيا سينما MAFIA TV أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة وأن تحصد ملايين المشاهدات من مصر ومعظم الدول العربية بما تقدمه من أفلام حديثة يبحث عنها المشاهد، فضلاً عن أنها قناة مجانية ولا تحتاج إلى دفع أية إشتراكات شهرية أو سنوية، وتستطيع الاستمتاع بأفلام القناة بأعلى جودة HD.

تردد مافيا سينما MAFIA TV الجديد على النايل سات

يمكنكم ضبط تردد مافيا سينما MAFIA TV على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من خلال إدخال الترددات الموجودة في الجدول التالي لمتابعة القناة على القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 8 الذي يتم استقباله مع النايل سات بمنتهى السهولة دون تغيير اتجاه الطبق أو تغيير أي إعدادات بجهاز الريسيفر.

اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز وتصحيح الخطأ مافيا سينما Mafia 12604 عمودي “رأسي” V 27500 – 5/6

أفلام قناة مافيا الجديدة

من أكثر ما يميز قناة مافيا سينما MAFIA TV أنها تعرض أحدث الأفلام المصرية بعد عرضها في دور العرض السينمائي مباشرةً، فضلاً عن أنها تقدم الأفلام بدون إنقطاع أو إعلانات طوال الـ 24 ساعة على مدار اليوم، وقد عرضت القناة عدد من أحدث الأفلام المصرية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها فيلم الفيل الأزرق وحرب كرموز والممر، وفيلم الكنز 2 وفيلم الخلية، وفيلم حلم العمر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أحدث الأفلام.