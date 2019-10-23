تردد جميع قنوات الأطفال الجديدة 2020 على القمر الصناعي النايل سات بدون توقف وبدون تشفير

إن القنوات الخاصة بالأطفال هي اهم ما يبحث عنه الكثيرون وذلك لان مثل هذه القنوات تشكل جزء أساسي من يوم الكثير من الأطفال من اجل استغلالها في إكسابهم المثير المهارات مما يشاهدونه ببرامج هذه القنوات أو من اجل تسليتهم في أوقات اليوم لتعطي مساحة من وقت والفراغ لأمهاتهم من اجل القيام بأعمالهن المنزلية الشاقة لذا نتطرق في هذا المقال إلى الترددات الجديدة لجميع هذه القنوات.

تردد قناه توم و جيري

توم و جيري من أجمل أفلام الكرتون الذي ارتبطت بنا منذ زمن بعيد وجدير بالذكر أن الأطفال الصغار وكذلك الكبار يتمتعون بمشاهدتها حيث يظهر القط بلونه الرمادي بينما يظهر الفأر لونه البني المائل للبرتقالي ومغامراتهم المتكررة مما يجذب الكثير من المشاهدين صغارا وكبارا كما ذكرنا.

وإليكم ترددها الجديد على النايل سات، تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز الاتجاه 11354 نايل سات 27500 افقي v.

تردد قناه طيور الجنة

قناة جميلة تخاطب الأطفال تم بقها لأول مرة عام 2008 ومن وقتها وحتى وقتنا الحالي وهي تقدم الكثير من الأغاني والاستعراضات الخاصة بالأطفال بجودة عالية وأسلوب تربوي مما جذب الكثير من الأطفال لمتابعتها وآمن لها الكثير من الأمهات على أطفالهن في مشاهدتها بصفة مستمرة وإليكم ترددها الجديد عام 2020 على النايل سات، الأستقطاب FEC، 11636 (v) 27500 عمودي 3/4.

تردد قناه طيور بيبي

وهي قناة نتبع قناة طيور الجنة ولكنها تخاطب الأطفال الأصغر سناً حيث تقوم بتدريبهم وتعليمهم على أشكال الفواكه والخضروات والأرقام والحروف وقد لاقت استحسان الكثيرين منذ بدء بثها وإليكم ترددها الجديد 20 20 على القمر “نايل سات” التردد “11393 ” معدل الترميز 27500 عمودي.

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تردد قناه براعم الجديد 2020 على النايل سات

هذه القناة لتأسيس الأطفال في الصغر على الكثير من الأفكار فهي تخاطب عقول الأفكار ما بين سن الثالثة والسابعة حيث تخاطبهم بالعديد من البرامج المختلفة و إليكم ترددها الجديد على النايل سات التردد “” الاتجاه أفقي معدل الترميز “27500”.

تردد قناة أجيال

وهي قناه سعودية منذ بثها ولها انتشار واسع في جميع أنحاء الوطن العربي لما تقدمه برامجها من معلومات قيمة و أسلوب تربوي محترف لجميع الأطفال واليكم ترددها الجديد على

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12149 (H) 27500 – 5/6 SD 26°E عرب سات 12015 (V) 27500 – 5/6 SD

تردد قناة سمسم

وهي أيضاً قناة تهتم ببرامج الأطفال المتنوعة والمختلفة على شكل أغاني لذا يهواها الكثير من الأطفال ويشاهدونها لفترات طويلة لما بها من موسيقى استعراضية تابعه للاغاني التي تقدمها هذه القناة واليكم ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12149 (H) 27500 – 5/6 SD 26°E عرب سات 12015 (V) 27500 – 5/6

جدير بالذكر أنه مهما كانت جودة القنوات و جودة المحتوى التي تقدمه لجميع الأطفال يجب أن تخضع دائما للرقابة من الوالدين وخاصة الأم وما تقدمه من برامج قد يتخللها أشياء لا نريد أن تترك بصمتها في أطفالنا في صغرهم لذا يجب أن تتابع مثل هذه القنوات بصفة مستمره للحفاظ على الصحة النفسية لأطفالنا وعلى تنشئتهم، لما لمثل هذه القنوات من تأثير كبير عليهم خاصة في هذا السن الصغير.