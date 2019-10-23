تردد قناة طيور بيبي على النايل سات 2019

تعتبر قناة طيور بيبي أحد أهم القنوات الفضائية التي اكتسبت شهرة واسعة في الساحة العربية، وهي قناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وتذيع من عمان بالأردن، وهى مملوكة لذات شركة إنتاج قناة طيور الجنة ، لمالكها خالد مقداد، وتقدم القناة كل ما هو مميز وجديد وجذاب، وتقدم المعلومات بشكل بسيط ومميز حتى يستطيع الطفل أن يحصل على المعلومة بشكل سهل جدا، ويحبها الأطفال والكبار ايضا لما تقدمه من أناشيد جميلة.

احدث تردد لقناة طيور بيبي 2019

وبدأ انطلاق القناة منذ 26 أكتوبر 2012 وحتى الآن، وقد استطاعت ان تحصل على نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية منذ انطلاقها لتقديمها محتوى ترفيهي مميز للأطفال، كما تعرض القناة محتوى هادف ومفيد وترفيهي وتعليمي أيضا في وقت واحد، حيث تقدم أيضا أناشيد وأغاني هادفة تحث الأطفال على طاعة الوالدين وعدم إيذاء الناس، والتعاون وغيرها من الأمور الدينية وأصبح الجميع يحب القناة، وبعد أن تم تغيير التردد لكي يصل أفضل جودة إلى المتابعين، نقدم لكم من موقعكم اعرف كورة تردد قناة طيور بيبي 2019 الجديد لكل الباحثين عنه.

استقبال تردد قناة طيور بيبي 2019 على النايل سات

يمكنكم استقبال القناة بكل سهولة ومشاهدة كل ما يُعرض عليها من برامج وأناشيد تعليمية وترفيهية هادفة، وذلك في حين كتابة المعلومات المخصصة للقناة على جهاز الاستقبال الخاص بك بكل سهولة والاستمتاع بمشاهدة القناة وما تقدمه من برامج وأغاني وأناشيد ترفيهية، وإليكم التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11315.

الاتجاه: عمودي.

معدل الترميز: 27500.